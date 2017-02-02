Уважаемая Коллегия Яндекс поиска, я создал тему поиска по 30 сайтам одной тематики, но права на эти сайты у меня нет, после заполнения полей тематического поиска на модерацию 7-10 дней толи ушел запрос толи нет, не понятно после нажатия кнопки сохранить все поля обнулились и все.

Вопрос, я смогу организовать поиск по сайтам без подтвержения прав на эти саты?

Я смогу по мере роста добавлять другие сайты?

Куда придет подтверждение после рассмотрения моей поисковой тему?

Я как понял, сам поиск я смогу вставить только после прохождения модерации.