Здравствуйте.
Возможно ли поставить два поиска на одну страницу? Как это сделать? Создать второй поиск и поставить его код на страницу сайта в другое место или поставить код от одного поиска в два разных места страницы?
Здравствуйте.
Возможно ли поставить два поиска на одну страницу? Как это сделать? Создать второй поиск и поставить его код на страницу сайта в другое место или поставить код от одного поиска в два разных места страницы?
Здравствуйте! Установил поиск сутки назад. Сам поиск работает нормально. Но смущает надпись "Проиндексировано: 0% от общего объема". Когда все проиндексируется?
При постановке каталога на проверку выдается ошибка "Ошибка разбора.
integer overflo at "-1:-1". Не понятно в чем причина
Уважаемая Коллегия Яндекс поиска, я создал тему поиска по 30 сайтам одной тематики, но права на эти сайты у меня нет, после заполнения полей тематического поиска на модерацию 7-10 дней толи ушел запрос толи нет, не понятно после нажатия кнопки сохранить все поля обнулились и все.
Вопрос, я смогу организовать поиск по сайтам без подтвержения прав на эти саты?
Я смогу по мере роста добавлять другие сайты?
Куда придет подтверждение после рассмотрения моей поисковой тему?
Я как понял, сам поиск я смогу вставить только после прохождения модерации.
Разместил на сайте форму поиска Яндекса. Пользователь вводит запрос . Загружается страница с результатами поиска по сайту , на которой и хочу разместить блоки спецразмещения и поискового Директа. В коде блоков переменные search_text и search_page_number прописанны так :
searchText: "поисковый запрос",
searchPageNumber: 1
В разделе Помощь - Создание поисковых блоков написано:
Чтобы корректно передать Яндексу поисковый запрос пользователя и получить объявления, связанные с этим запросом, задайте в коде блока следующие переменные:
search_text — поисковый запрос пользователя;
search_page_number — порядковый номер страницы результатов поиска.
В значении переменной search_text нужно указать переменную/функцию/скрипт (в зависимости от используемого поискового решения)
Помогите правильно прописать эти 2 переменные в коде блоков.
пишет во вкладке
Адрес YML-файла*
Не удалось загрузить файл. Проверьте, что файл доступен по этому адресу и отдаётся с кодом 200.
хотя ссылка отрывается с умл файлом
Добрый день,
в поиске перестали показывать картинки.
при этом YML файл ссылается на правильные картинки и они открываются по прямым ссылкам.
Пример поиска:
https://aujour.ru/searching?searchid=2272993&text=семеный%20банк&web=0
Скрин сайта:
https://cloud.mail.ru/public/FSay/RrsRAcVCV
Скрин YML:
https://cloud.mail.ru/public/FYoq/XCCpGwiv9
Вчера попросил переиндексировать YML, но не помогло. Т.е. причину вижу в сниппетах, которые почему-то не отдают картинки.
Добрый день.
Организовываю поиск по ИМ через API, и столкнулся с проблемой: нужно искать не только по названию, но и по артикулу. Это прям жизненно необходимо заказчику. Возможно ли это?
Пошли 3 сутки индексации. Создан поиск на основе поисковой темы (539 сайта).
Поддержка на вопросы не отвечает. В течение какого времени происходит индексация?
Добрый день. Каталог проиндексировался, но предложения не обработались, хотя до этого все работало. searchid 2282583. Подскажите в чем может быть дело
Добрый день.
Не ищутся некоторые товары, хотя в YML-файле присутствуют. В чем может быть проблема?
Подсказки отображаются только те, что добавлены вручную в Мои подсказки. Например: бог, вера.
Форма поиска http://alexey-osipov.ru/yasearch/yasearchp.php
Сайт сделан на Bitrix.
Добрый день!
Каталог был проиндексирован, но обработано предложений 0. Второй поиск (по сайту) так и не проиндексировался, а на первом поиске появился статус - неизвестная ошибка. А еще пришло письмо от хостинга о превышении нагрузки на CPU. Грозят заблокировать. Помогите, пожалуйста :'(
IDшники - 2292330 2292337
Добрый день!
Вопросы касаемо Поиска для интернет-магазинов.
1. После добавления новых товаров через сутки мы так их и не нашли через Поиск для интернет-магазинов. Вопрос: Индексируется ли автоматически Поиск для интернет-магазинов или каждый раз после добавления новых товаров его нужно пересохранять и снова отправлять в обработку?
2. Можно ли к результатам выдачи добавить к товарам всплывающие подсказки, чтобы название товара можно было полностью увидеть при наведении? (названия у нас очень длинные)
3. Можно ли выводимые кнопки Купить как-то перекрасить в нужный нам цвет?
Добрый день!
Подскажите пожалуста как решить следующие пробелемы.
Устанавливаю на сайт 2 поиска: один по всему сайту, а второй только по товарам на нем же. Сайт http://www.sportek.in.ua, пока на нем стандартный поиск из платформы, а тестирую пока на странице: http://www.sportek.in.ua/blogs/vremennye-stati-gotovyatsya-k-publikatsii/test-glavnoy
поиски
https://site.yandex.ru/searches/2291612/ - по всему сайту
https://site.yandex.ru/catalogs/2291614/ - только по товарам
вопросы:
1. Подскажите, почему в поиске по товарам не работает свойство placeholder? Уже прописал его прямо в тексте <input type="search" name="text" value="" class="ya-site-form__input-text" placeholder="Поиск только по товару"/>
"Class" - работает, а "placeholder" - не работает. Почему - не могу понять.
Причем в поиске по всему сайту все работает нормально.
2. Можно ли сделать так, чтобы оба поиска выводили результаты на одну страницу.
Если задавать "Показывать результаты поиска на своей странице", а мне нужно на одну страницу: http://www.sportek.in.ua/search, то на нее нужно вставить код из раздела код для вставки на сайт.
Но для вывода результатов поиска "только по товарам" нужно тоже вставлять код, но уже другой, на страницу поиска. Делать две странице поиска на моей платформе слишком сложно. Там все "заточено" под одну страницу выдачи.
Можно ли эти два кода как-то объединить, чтобы все результаты показывались на одной странице.
Добрый день.
Ситуация с порядком выдачи намного улучшилась, но недавно наткнулся на как мне кажется не правильную выдачу.
Товар по точному совпадению на последнем месте.
Пример:
http://connect-s.ru/search_test/?searchid=2276504&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81-13%D0%BC&web=0
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как в мобильной выдаче получить сниппет с картинкой, такой же сниппет как на приложенном скриншоте? Почему возник такой вопрос, сегодня (22 февраля 2017 года) при поиске на мобильном, получил в выдаче сайт сниппет которого содержал изображение.