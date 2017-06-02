Скажите, что я делаю не так :)

Есть товар

http://www.absolutss.ru/Products/videonabludenie/videoregistratori/PROvision/tek_4460/

Он называется либо просто "HVR-8204", либо "PROvision HVR-8204" (xml файл - вендор модель).

Но поиск по интернет-магазинам упорно называет его "HVR-8204 Provision Provision HVR-8204"

Поиск берет ВСЕ три строки

<typePrefix>HVR-8204</typePrefix>

<vendor>Provision</vendor>

<model>Provision HVR-8204</model>

Вроде бы маркет делает не так, для него собственно и делалась выгрузка. Как решать сию небольшую проблему? Выглядит то не очень :)

Или я пропустил какие то указания по поводу построения файла выгрузки для Я-маркета?