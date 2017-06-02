Подскажите, пожалуйста как часто индексируется сайт. Я часто изменяю содержимое сайта и вношу новые html страницы с названием и адресом магазинов в title для упрошения поиска и отображения того что мне надо, но яндех тупо открывает главные страницы со списком всех магазинов где магазин надо самому отыскать. Как быть может я что то не правильно делаю???
Добрый день!
Давно использую Яндекс поиск и проблем с ним не было.
Сайт в Украине и после принятия киевом решения о блокировке яндекса он перестал работать. Под VPN работает нормально. Есть ли какие-то способы попытаться решить эту проблему или нам ждать пока в киеве появится разум?
Здравствуйте.
Подскажите, есть ли какой-нибудь инструмент проверки yml-файла для поиска?
А то некоторые товары присутствуют в файле, но в выдаче отсутствуют и в чем проблема - не понятно.
Здравствуйте, подскажите, есть ли статистика поисковых запросов в поиске для магазинов?
В обычном поиске дял сайта можно увидеть полную статистику, а в поиске для магазинов есть общая цифра (столько-то запросов в месяц) для этого поиска
Спасибо
Привет Друзья!
Спасибо за замечательный инструмент "Поиск по сайту". И спасибо за Вашу гибкость - Вы быстро решили для украинских пользователей - задачу с "кодом счетчика": http://telegra.ph/O-problemah-v-rabote-YAndeksMetriki-v-svyazi-s-fors-mazhornymi-obstoyatelstvami-05-19
Можно ли сделать аналогичный "хак" с "Код формы поиска" и "Код результатов поиска" ? То есть и их отдавать с Амазона?
Ведь иначе придется удалить с сайта этот Ваш замечательный инструмент! А не хотелось бы....
Подскажите пожалуйста поменял домен на сайте старый удалил, но поиск всё равно ищет по старому домену и как следствие ни чего не находит. Почему?
Здравствуйте! Помогите, Не отображает строку поиска, страницу создал новую
Грузоперевозкиъ.рф/результаты-поиска/ , код вставил в режиме текста, но при заходе на страницу там пусто, нет строи коиска Яндекс.
Сайт на вордпресс
Что делать?
Собственно, вопрос в заголовке. Продаю сайт с установленным сервисом поиска.
Как передать теперь "поиск для сайта" на другой аккаунт в Яндексе?
Скажите, что я делаю не так :)
Есть товар
http://www.absolutss.ru/Products/videonabludenie/videoregistratori/PROvision/tek_4460/
Он называется либо просто "HVR-8204", либо "PROvision HVR-8204" (xml файл - вендор модель).
Но поиск по интернет-магазинам упорно называет его "HVR-8204 Provision Provision HVR-8204"
Поиск берет ВСЕ три строки
<typePrefix>HVR-8204</typePrefix>
<vendor>Provision</vendor>
<model>Provision HVR-8204</model>
Вроде бы маркет делает не так, для него собственно и делалась выгрузка. Как решать сию небольшую проблему? Выглядит то не очень :)
Или я пропустил какие то указания по поводу построения файла выгрузки для Я-маркета?
Здравствуйте. Возникла интересная проблема, связанная с Яндекс.Поиском на сайте и Яндекс.Браузером для Андроида.
Пользователь заходит на сайт, на котором установлен Яндекс.Поиск из Яндекс.Браузера для Android. Сразу после посещения сайта (причем неважно, пользовался ли он поиском на сайте!) в браузере меняется поисковая система на ту, что установлена на сайте.
Т.е. все последующие запросы пользователя будут искаться на сайте, а не в Яндексе/Гугле/etc.
Если руками изменить поисковую систему в настройках браузера на любую другую (Яндекс, Гугл, Майл и т.д.), то настройки сохраняются только до выхода из браузера. При последующем включении браузера поиск по умолчанию снова изменяется на поиск по сайту.
Такая проблема есть только в Яндекс.Браузере. Если использовать другие браузеры - все работает как надо.
Если на сайте отключить Яндекс.Поиск - то проблема также не возникает.
Вот видео для большей наглядности:
В документации описано, что параметр (e_param_<id>) в запросе учитывается только если задана категория.
Хотелось бы уточнить, в порядке уменьшения важности вопросов:
1. Возможно ли заставить работать фильтр по параметру без передачи категории (по общим параметрам для элементов, которые приходят в ответе)?
2. Есть ли возможность реализовать тип фильтра по подстроке? Т.е. если значение параметра "MOSCOW;TULA", то при фильтрации по "TULA" будут выданы соответствующие результаты.
3. Есть ли в планах сортировка по параметрам?