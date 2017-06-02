Клуб Яндекс.Поиска для сайта

июнь 2017
индексация сайта
zhdanovich2303
2 июня 2017, 19:30

 Подскажите, пожалуйста как часто индексируется сайт. Я часто изменяю содержимое сайта и вношу новые html страницы с названием и адресом магазинов в title для упрошения поиска и отображения того что мне надо, но яндех тупо открывает главные страницы со списком всех магазинов где магазин надо самому отыскать. Как быть может я что то не правильно делаю???

4 комментария
Можно как то исправить работу яндекс-поиска на Украине
Alexandr-Ukraine
8 июня 2017, 15:58

Добрый день!

Давно использую Яндекс поиск и проблем с ним не было.

Сайт в Украине и после принятия киевом решения о блокировке яндекса он перестал работать. Под VPN работает нормально. Есть ли какие-то способы попытаться решить эту проблему или нам ждать пока в киеве появится разум? 

7 комментариев
Не ищутся некоторые товары 2 :)
rmjv
8 июня 2017, 20:46

Здравствуйте.

Подскажите, есть ли какой-нибудь инструмент проверки yml-файла для поиска? 

А то некоторые товары присутствуют в файле, но в выдаче отсутствуют и в чем проблема - не понятно. 

2 комментария
Поиск для магазина - статистика поисковых запросов
Издательство CLEVER
9 июня 2017, 18:51

Здравствуйте, подскажите, есть ли статистика поисковых запросов в поиске для магазинов? 

В обычном поиске дял сайта можно увидеть полную статистику, а в поиске для магазинов есть общая цифра (столько-то запросов в месяц) для этого поиска

Спасибо

 

1 комментарий
поиск для интернет-магазинов,Статистика поиска
Можно ли для Украины - отдавать "Код формы поиска" и "Код результатов поиска" с Амазона, так как сделали со "счетчиком" ?
elektroboom777
14 июня 2017, 13:40

Привет Друзья!
Спасибо за замечательный инструмент "Поиск по сайту". И спасибо за Вашу гибкость - Вы быстро решили для украинских пользователей - задачу с "кодом счетчика": http://telegra.ph/O-problemah-v-rabote-YAndeksMetriki-v-svyazi-s-fors-mazhornymi-obstoyatelstvami-05-19

Можно ли сделать аналогичный "хак" с "Код формы поиска" и "Код результатов поиска" ? То есть и их отдавать с Амазона?

Ведь иначе придется удалить с сайта этот Ваш замечательный инструмент! А не хотелось бы....

3 комментария
Поиск ищет по старому домену
zhdanovich2303
14 июня 2017, 17:33

Подскажите пожалуйста поменял домен на сайте старый удалил, но поиск всё равно ищет по старому домену и как следствие ни чего не находит. Почему?

1 комментарий
Не отображает строку поиска
Дмитрий Визор
16 июня 2017, 16:03

Здравствуйте! Помогите, Не отображает строку поиска, страницу создал новую

Грузоперевозкиъ.рф/результаты-поиска/ , код вставил в режиме текста, но при заходе на страницу там пусто, нет строи коиска Яндекс.

Сайт на вордпресс

Что делать?

3 комментария
Как передать поиск на другой аккаунт в  Яндексе
maskball
16 июня 2017, 21:45

Собственно, вопрос в заголовке. Продаю сайт с установленным сервисом поиска.

Как передать теперь "поиск для сайта" на другой аккаунт в  Яндексе?

1 комментарий
имя товара
Андрей К
19 июня 2017, 17:01

Скажите, что я делаю не так :)

Есть товар

http://www.absolutss.ru/Products/videonabludenie/videoregistratori/PROvision/tek_4460/

Он называется либо просто "HVR-8204", либо "PROvision HVR-8204" (xml файл - вендор модель).

Но поиск по интернет-магазинам упорно называет его "HVR-8204 Provision Provision HVR-8204"

Поиск берет ВСЕ три строки

<typePrefix>HVR-8204</typePrefix>
<vendor>Provision</vendor>
<model>Provision HVR-8204</model>

Вроде бы маркет делает не так, для него собственно и делалась выгрузка. Как решать сию небольшую проблему? Выглядит то не очень :)

Или я пропустил какие то указания по поводу построения файла выгрузки для Я-маркета?

4 комментария
Яндекс.Браузер и Яндекс.Поиск
Андрей
26 июня 2017, 12:37

Здравствуйте. Возникла интересная проблема, связанная с Яндекс.Поиском на сайте и Яндекс.Браузером для Андроида.
Пользователь заходит на сайт, на котором установлен Яндекс.Поиск из Яндекс.Браузера для Android. Сразу после посещения сайта (причем неважно, пользовался ли он поиском на сайте!) в браузере меняется поисковая система на ту, что установлена на сайте. 
Т.е. все последующие запросы пользователя будут искаться на сайте, а не в Яндексе/Гугле/etc.
Если руками изменить поисковую систему в настройках браузера на любую другую (Яндекс, Гугл, Майл и т.д.), то настройки сохраняются только до выхода из браузера. При последующем включении браузера поиск по умолчанию снова изменяется на поиск по сайту.
Такая проблема есть только в Яндекс.Браузере. Если использовать другие браузеры - все работает как надо.
Если на сайте отключить Яндекс.Поиск - то проблема также не возникает.
Вот видео для большей наглядности:

8 комментариев
Использование параметра в запросах
khannanov.aynur
26 июня 2017, 12:53

В документации описано, что параметр (e_param_<id>) в запросе учитывается только если задана категория.

Хотелось бы уточнить, в порядке уменьшения важности вопросов:

1. Возможно ли заставить работать фильтр по параметру без передачи категории (по общим параметрам для элементов, которые приходят в ответе)?

2. Есть ли возможность реализовать тип фильтра по подстроке? Т.е. если значение параметра "MOSCOW;TULA", то при фильтрации по "TULA" будут выданы соответствующие результаты.

3. Есть ли в планах сортировка по параметрам?

1 комментарий
параметры,сортировка,поиск