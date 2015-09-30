Блог Переводчика

37 комментариев
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Oyster314
28 января 2016, 03:17

Вернуться на старый дизайн никак?

kalashnikoffvv
28 января 2016, 03:17

+

было удобно, открыл в отдельном окне, окно свернул чтоб только вмещались поля со словом и со словарем, получалось как приложение с компактным UI

translate-blog
28 января 2016, 03:17

Спасибо за идею! 
Старый дизайн пока еще доступен здесь: https://translate.yandex.ru/?v=c 

Oyster314
28 января 2016, 03:17

Пожалуйста , сделайте так что бы был доступен не пока еще , старый дизайн очень удобный :)

distorz
28 января 2016, 03:17

деградация, однозначно!

Сергей Балденков
28 января 2016, 03:17

Верните, пожалуйста, кнопочку "ПЕРЕВЕСТИ", так как при повторном нажатии текст корректируется.

bor.melnik2015
28 января 2016, 03:17

Скажите пожалуйста, куда исчезла клавиатура?

translate-blog
28 января 2016, 03:17

Добрый день! В ближайшее время мы её вернём. 

Анастасия Сорокина
28 января 2016, 03:17

Верните старый дизайн!!!!!!!!!!!!!!

kuma
28 января 2016, 03:17

По первому впечатлению круто, но действительно нужна клавиатура и кнопка "Перевести".

Анастасия Сорокина
28 января 2016, 03:17

Верните старый дизайн!!!!!!!!!!!!!!

Veronika Roitburd-Heilbut
28 января 2016, 03:17

Пишу ВАМ , ДОРОГИ МОИ РАЗРАБОТЧИКИ, НАВЕРНОЕ , ЭДАК , РАЗ В СТО ПЕРВЫЙ . И всё с одним и тем же вопросом - куда исчезла виртуальная клавиатура из Yandex переводчика .
Я живу в Дании . У моего компа только  латинская клавиатура . Поэтому вся связь с Родиной и друзьями происходила только через клавиатуру в преводчике . Я испробовла тысяи разных виртуальных клавиатур а Интернете , и с полной уверенностью могу сказать, Ваша Yandex'овксая , которая сидела в ПЕРЕВОДЧИКЕ , САМАЯ-САМАЯ ЛУЧШАЯ !!!
Дорогие мои РАЗРАБОТЧИКИ , ПОЖАЛУЙСТА, ВЕРНИТЕ ВИРТУАЛЬУЮ  КЛАВИАТУРУ  Yandex'овскому ПЕРЕВОДЧИКУ.
Они не могут друг без друга . А я не могу без Вашей клавиатуры .
Услышьте меня и тысячу других пользователей  . И верните  клавиатуру в ПЕРЕВОДЧИК  YANDEX !!!

Татьяна
28 января 2016, 03:17

Вероника, добрый вечер! Обещаем вернуть в ближайшее время :)

Veronika Roitburd-Heilbut
28 января 2016, 03:17

Спасибо ВАМ большое !!! Жду с нетерпением !!!!
Удачи ВАМ !!!!

distorz
28 января 2016, 03:17

Откуда взялась эта мода - обновлять дизайн интерфейсов и ломать при этом всем привычный функционал?! Этим сейчас занимаются Все. Похоже, что те кто это делает сами этим не пользуются. Верните всё как было, а не только клавиатуру. Такой "редизайн" этому сервису не нужен, спасибо. Нам не нужен клон гугла.

umkamsk
28 января 2016, 03:17

Предыдущий дизайн был лучше.

Новый дизайн будет удобен моей маме, т.к. она плохо видит. Но она не пользуется перводчиком))

Chris-gama
28 января 2016, 03:17

Пропала функция выделения возможных опечаток. Хуже того, переводчик понимает слово, в котором была допущена ошибка и переводит, а в результате юзер с уверенностью в правильности написанного использует этот текст! Настройка "Показывать подсказку" включена.
Пример из жизни: всегда набираю текст на английском в Яндекс.переводчике перед отправкой англоязычным коллегам по работе. Яндекс всегда подчеркнет допущенные опечатки, подскажет варианты, а заодно и переведет на русский для проверки слаженности текста. Недавно набираю текст таким же способом, Яндекс не подчеркнул ничего и корректно всё перевел на русский, я делаю вывод, что всё ок, и отправляю сообщение с элементарной грамматической ошибкой, которую не заметила до отправки. Не надо так! Или подчеркивайте, или не переводите тогда уж.

 

translate-blog
28 января 2016, 03:17

Здравствуйте! Спасибо за ваш комментарий!
В ближайшее время мы планируем вернуть клавиатуру и функцию исправления опечаток. 

Syutkina
28 января 2016, 03:17

a gde seichas elektronnaja klaviatura? ochen nugnaja schtuka za granicei...

Icobutcher
28 января 2016, 03:17

Было лучше. А с избранным как работать? Удалить только всё можно, вы чё там, со своими дизайнами свихнулись совсем, всё что можно изуродовали.

AnSab
28 января 2016, 03:17

После перехода на новый дизайн как минимум в двух браузерах - хроме и яндексе, в других не пробовал - нет доступа к разделу тетради и, соответственно, всем сохранённым там словам. Кроме того, в хроме при нажатии на всплывающее при наведении курсора на переводимое слово окно, открывается не более детальный перевод выбранного слова, а предложение перевести следующую крякозябру: $original_text. Пожайлуста, верните прежний вид или исправьте косяки в новом, иначе впечатление от изменений создаётся крайне негативное.

translate-blog
28 января 2016, 03:17

Добрый день!
Не могли бы вы уточнить версию браузера и расширения (путь: меню браузера - инструменты - расширения)? 

AnSab
28 января 2016, 03:17

Версия браузера Yandex 15.9.2403.3043

Версия браузера Chrome 45.0.2454.101 m

Элементы Яндекса: Перевод
Версия 8.13.0-203 (c9b5357) от 11.08.2015

translate-blog
28 января 2016, 03:17
У вас устаревшая версия "Элементов". Актуальная версия 8.14.0. Для корректной работы необходимо обновить "Элементы" из "Меню" -> "Дополнительные инструменты" -> "Расширения". Если там такой возможности нет, то можно скачать новую версию тут: https://element.yandex.ru.  
Дмитрий
28 января 2016, 03:17

очень не хватает возможности слшать текстовые книги вашим голосом -произношением. Очень популярно было бы и в мобильном приложении и для компьютера через Яндекс Браузер, тем более он уже открывает fb.... Произношение отличное, жаль короткий фрагмент только читает. Хром тоже пока умеет слушать, но не читать.

translate-blog
28 января 2016, 03:17

Дмитрий, спасибо за идею! 

Veronika Roitburd-Heilbut
28 января 2016, 03:17

Здравтвуйте , многоуважаемые РАЗРАБОЧИКИ !!!!!
Когда уже заработает виртульная клавиатура YANDEX , именно в том месте в котором она должна быть , именно в том  месте , в котором она просто жизненно необходима , а  именно  в ПЕРЕВОДЧИКЕ YANDEX ???
И ещё один момент , я постоянно работала и продолжаю работать с ВАШИМ ПЕРЕВОДЧИКОМ . К качеству перевода у меня  никогда не было претензий. А вот сейчас, у меня появился вопрос не столько к переводу , как к подаче этого перевода .
Окно для перевода , стало значительно шире и намного  уже . Поэтому, когда ты читаешь переведенный текст в окне , ты можешь видеть только несколько предложений , а если быть более точным то только два предложения , из всего переведенного текста . В старой версии переводчика  YANDEX, большая часть текста была перед глазами . И ты был  занят текстом и работой с текстом , а не прыжками сверху-вниз и снизу- вверх для того , чтобы увидеть и прочесть этот  текст .
Дорогие РАЗРАБОТЧИКИ, верните пожалуйста СТАРУЮ  ВЕРСИЮ ПЕРЕВОДЧИКА  YANDEX ВМЕСТЕ С ВИРТУАЛЬНОЙ  КЛАВИАТУРОЙ .

translate-blog
28 января 2016, 03:17

Вероника, добрый день! Спасибо за ваш отзыв!

Клавиатуру мы вернем в ближайшее время. Что касается полей ввода текста и перевода – их можно растягивать, потянув за контрол, расположенный в центре экрана. 

spryart
28 января 2016, 03:17

Если не ошибаюсь, у избранного есть лимит на количество сохраняемых слов. Можно узнать какая это цифра сейчас и не планируется ли увеличить ее в будущем? А то как-то маловато :(

translate-blog
28 января 2016, 03:17

Здравствуйте!
На текущий момент ограничение – 100 слов. 
Да, планируем в будущем увеличить лимит! 

Igor Kravchenko
28 января 2016, 03:17

Старый дизайн удобнее :-| Спасибо за ссылку на старый https://translate.yandex.ru/?v=c ;-)

Kadet
28 января 2016, 03:17

Очень здорово, что Вы севершенствуете перевод и дизайн сервиса, но с интерфейсом, как оказалось не только у меня сомнения, было бы здорово выбирать оформления, как в почте, кому не нравится новый дизай могли бы оставаться в старой версии.

Спасибо! [:]|||||||||[:]

-- Best regards,Скупка картриджей
Metelmen
28 января 2016, 03:17

Яндекс переводчиком очень давно пользуюсь и привык, перевожу сайт на английский язык, практически не зная языка, насколько грамотно и корректно переводит специальную лексику, наши западные партнеры не ужаснуться качеством перевода?

Тройники стальные - tees steel или тройники нержавеющие - tees stainless в разных переводчиках имеют разичные варианты, в bing - stainless steel tees, какой из вариантов более корректный, вот в чем вопрос! А так все шикарно ;-)

Алена Калашникова
28 января 2016, 03:17

Перестала загружаться старая версия сайта, ссылка на старый дизайн больше не работает (только она и спасала после обновления сервиса). Я никак не могу привыкнуть к новому дизайну, нахожу его неудобным и непривлекательным! Неужели теперь нет возможности пользоваться старым-добрым и удобным переводчиком? Очень не хочется пользоваться другими переводчиками, всегда считала, что Яндекс-перевод самый лучший и точный, но вот с интерфейсом теперь просто беда =(

frolik-t
19 ноября 2018, 16:30
прв дблн
Heriberto Jiménez-Landa
14 августа, 00:15
Hola
Heriberto Jiménez-Landa
14 августа, 00:16
Español