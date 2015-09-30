Пишу ВАМ , ДОРОГИ МОИ РАЗРАБОТЧИКИ, НАВЕРНОЕ , ЭДАК , РАЗ В СТО ПЕРВЫЙ . И всё с одним и тем же вопросом - куда исчезла виртуальная клавиатура из Yandex переводчика . Я живу в Дании . У моего компа только латинская клавиатура . Поэтому вся связь с Родиной и друзьями происходила только через клавиатуру в преводчике . Я испробовла тысяи разных виртуальных клавиатур а Интернете , и с полной уверенностью могу сказать, Ваша Yandex'овксая , которая сидела в ПЕРЕВОДЧИКЕ , САМАЯ-САМАЯ ЛУЧШАЯ !!! Дорогие мои РАЗРАБОТЧИКИ , ПОЖАЛУЙСТА, ВЕРНИТЕ ВИРТУАЛЬУЮ КЛАВИАТУРУ Yandex'овскому ПЕРЕВОДЧИКУ. Они не могут друг без друга . А я не могу без Вашей клавиатуры . Услышьте меня и тысячу других пользователей . И верните клавиатуру в ПЕРЕВОДЧИК YANDEX !!!
Откуда взялась эта мода - обновлять дизайн интерфейсов и ломать при этом всем привычный функционал?! Этим сейчас занимаются Все. Похоже, что те кто это делает сами этим не пользуются. Верните всё как было, а не только клавиатуру. Такой "редизайн" этому сервису не нужен, спасибо. Нам не нужен клон гугла.
Пропала функция выделения возможных опечаток. Хуже того, переводчик понимает слово, в котором была допущена ошибка и переводит, а в результате юзер с уверенностью в правильности написанного использует этот текст! Настройка "Показывать подсказку" включена. Пример из жизни: всегда набираю текст на английском в Яндекс.переводчике перед отправкой англоязычным коллегам по работе. Яндекс всегда подчеркнет допущенные опечатки, подскажет варианты, а заодно и переведет на русский для проверки слаженности текста. Недавно набираю текст таким же способом, Яндекс не подчеркнул ничего и корректно всё перевел на русский, я делаю вывод, что всё ок, и отправляю сообщение с элементарной грамматической ошибкой, которую не заметила до отправки. Не надо так! Или подчеркивайте, или не переводите тогда уж.
После перехода на новый дизайн как минимум в двух браузерах - хроме и яндексе, в других не пробовал - нет доступа к разделу тетради и, соответственно, всем сохранённым там словам. Кроме того, в хроме при нажатии на всплывающее при наведении курсора на переводимое слово окно, открывается не более детальный перевод выбранного слова, а предложение перевести следующую крякозябру: $original_text. Пожайлуста, верните прежний вид или исправьте косяки в новом, иначе впечатление от изменений создаётся крайне негативное.
У вас устаревшая версия "Элементов". Актуальная версия 8.14.0. Для корректной работы необходимо обновить "Элементы" из "Меню" -> "Дополнительные инструменты" -> "Расширения". Если там такой возможности нет, то можно скачать новую версию тут: https://element.yandex.ru.
очень не хватает возможности слшать текстовые книги вашим голосом -произношением. Очень популярно было бы и в мобильном приложении и для компьютера через Яндекс Браузер, тем более он уже открывает fb.... Произношение отличное, жаль короткий фрагмент только читает. Хром тоже пока умеет слушать, но не читать.
Здравтвуйте , многоуважаемые РАЗРАБОЧИКИ !!!!! Когда уже заработает виртульная клавиатура YANDEX , именно в том месте в котором она должна быть , именно в том месте , в котором она просто жизненно необходима , а именно в ПЕРЕВОДЧИКЕ YANDEX ??? И ещё один момент , я постоянно работала и продолжаю работать с ВАШИМ ПЕРЕВОДЧИКОМ . К качеству перевода у меня никогда не было претензий. А вот сейчас, у меня появился вопрос не столько к переводу , как к подаче этого перевода . Окно для перевода , стало значительно шире и намного уже . Поэтому, когда ты читаешь переведенный текст в окне , ты можешь видеть только несколько предложений , а если быть более точным то только два предложения , из всего переведенного текста . В старой версии переводчика YANDEX, большая часть текста была перед глазами . И ты был занят текстом и работой с текстом , а не прыжками сверху-вниз и снизу- вверх для того , чтобы увидеть и прочесть этот текст . Дорогие РАЗРАБОТЧИКИ, верните пожалуйста СТАРУЮ ВЕРСИЮ ПЕРЕВОДЧИКА YANDEX ВМЕСТЕ С ВИРТУАЛЬНОЙ КЛАВИАТУРОЙ .
Очень здорово, что Вы севершенствуете перевод и дизайн сервиса, но с интерфейсом, как оказалось не только у меня сомнения, было бы здорово выбирать оформления, как в почте, кому не нравится новый дизай могли бы оставаться в старой версии.
Яндекс переводчиком очень давно пользуюсь и привык, перевожу сайт на английский язык, практически не зная языка, насколько грамотно и корректно переводит специальную лексику, наши западные партнеры не ужаснуться качеством перевода?
Тройники стальные - tees steel или тройники нержавеющие - tees stainless в разных переводчиках имеют разичные варианты, в bing - stainless steel tees, какой из вариантов более корректный, вот в чем вопрос! А так все шикарно ;-)
Перестала загружаться старая версия сайта, ссылка на старый дизайн больше не работает (только она и спасала после обновления сервиса). Я никак не могу привыкнуть к новому дизайну, нахожу его неудобным и непривлекательным! Неужели теперь нет возможности пользоваться старым-добрым и удобным переводчиком? Очень не хочется пользоваться другими переводчиками, всегда считала, что Яндекс-перевод самый лучший и точный, но вот с интерфейсом теперь просто беда =(