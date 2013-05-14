Блог Переводчика

Блог Переводчика

Словарь синонимов

Арсенал средств редактирования сервиса перевода translate.yandex.ru пополнился новой функцией - словарем синонимов.

При переводе текста нередко возникают ситуации, когда качество перевода можно улучшить, если заменить некоторые слова в исходном тексте, однако подобрать подходящие слова не получается. В таких случаях может помочь словарь синонимов, позволяющий заменить слово на похожее по смыслу.

Словарь синонимов построен автоматически на основе данных, собранных в сети Интернет, по той же технологии, что и машинный переводной словарь. В настоящее время предлагаются синонимы для русских и английских слов.

Для того чтобы просмотреть список синонимов, необходимо навести указатель мыши на нужное слово в поле ввода текста, а затем нажать и секунду удерживать левую кнопку мыши.

222 комментария
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Александр Шурша
28 января 2016, 03:18

По-моему, словарь работает не в том направлении. Синонимы появляются в левом окне с исходным текстом. Более логично показывать их в правом окне с результатом, чтобы можно было улучшить результат перевода.

farhat-aminov
28 января 2016, 03:18

Над этим мы тоже работаем :)

oldman777
28 января 2016, 03:18

Очень полезная вещь!

Часто приходится переводить на Английский и иногда такие тонкости очень полезны. Особенно при деловой переписке, где важны все смысловые тонкости. И Яндекс кажется первый в редактировании исходного текста.

 

Филюс
28 января 2016, 03:18

А когда в API этого ждать?..

farhat-aminov
28 января 2016, 03:18

Следите за нашими новостями :)

farhat-aminov
28 января 2016, 03:18

API Словаря доступно, документация опубликована здесь http://api.yandex.ru/dictionary/

Филюс
28 января 2016, 03:18

API немного запутанно, но в целом здорово, подключил!;-)

Кирилл
28 января 2016, 03:18

а как ты по апи получил эту фунцию?

pr@musicpremia.ru
28 февраля 2017, 16:35
не могу разобраться 
Обновлено 28 февраля 2017, 16:36
translate-blog
28 февраля 2017, 17:08
pr@musicpremia.ru,
можем вам попытаться помочь :)
msweetym
14 июня 2018, 15:36
любопытный

denibragi
20 июня 2018, 11:27
секс
stiralnaya.pro
22 июня 2018, 17:04
ремонт
Koldien
5 июля 2018, 11:38
автомобиль

dmitry.gook
27 сентября 2018, 17:20
прилизанный
elena@contrust-estate.ru
2 октября 2018, 14:13
сопутствующий
kalevitch
4 октября 2018, 10:05
септик
greatwall71
23 октября 2018, 20:42
внедорожник

Ul_santeh
2 ноября 2018, 15:30
отопление

super.tarasov68
8 ноября 2018, 15:47
привет

Алексей Лобанов
26 ноября 2018, 22:19
индустриальный
femida-krim
27 ноября 2018, 19:45
профессионал

Потлов Андрей
5 декабря 2018, 04:16
Плохая

Pkd888
7 декабря 2018, 15:00
Особое место в числе основных направлений малоэтажного строительства Нижегородской области занимает Кстовское. Его популярность обусловлена хорошей транспортной доступностью и живописной природой, а также многочисленными возможностями для отдыха благодаря близости главной водной артерии — Волги. Какими еще преимуществами может похвастаться Кстовское направление, и почему оно столь привлекательно как для покупателей недвижимости, так и для застройщиков?
Екатерина Ю.
20 декабря 2018, 09:44
конструктор
Funnylos
10 января 2019, 13:04
Химчистка
globcampus
28 января 2019, 18:16
Курсы итальянского языка
Удалённый пользователь
2 февраля 2019, 17:30
Устойчивый

Hamann
2 февраля 2019, 20:21
Это позволяет устранить противоречия между восприятием событий непосредственно в ходе соревновательной деятельности и их восприятием в процессе просмотра видеозаписи указывают, что если на «входе», при планировании технико-тактической подготовки борца(24).
Контроль технической подготовленности (мастерства) осуществляется
как визуальным, так и инструментальным способами. При этом объектами
контроля могут быть: объем техники тренировочной и соревновательной;
разносторонность техники; эффективность техники (в том числе
абсолютная, сравнительная и реализационная).
Практически единственным методом изучения соревновательной
деятельности борцов непосредственно в ходе поединка является так
называемая экспертиза (метод экспертных оценок). В спорте она
осуществляется как индивидуально, так и в группе. Важной составляющей
является подбор экспертов. В случае если экспертиза проводится группой,
необходимо определить степень согласованности мнений, вычислив
коэффициент конкордации или ранговый коэффициент корреляции (в случае
двух экспертов) (Уткин В.Л., 1982). Естественно, что сбор информации
осуществляется с помощью педагогических наблюдений, как правило, не
включенных, когда участники соревнований не знают, что за ними ведется
ристикам. Активность определяется общим числом выполненных технико-
тактических действий. Результативность определяют вычислением процента
успешности (процент успеха) и процента брака.
Определение технико-тактического мастерства и надежности
выполнения того или иного приема является необходимым элементом
объективной оценки мастерства спортсмена, его потенциальных
возможностей, выявления его сильных и слабых сторон. Сочетание
перечисленных показателей с экспертной оценкой существенно помогает в
комплексном контроле мастерства единоборцев. Экспертные оценки могут
базироваться в основном на четырех методах, имеющих преимущества и
недостатки: а) метод простого ранжирования признаков; б) метод задания
nizarnn
3 февраля 2019, 18:43
неузнанный
burago.sveta
23 марта 2019, 15:17
беспроводной

exact-t
27 марта 2019, 11:15
Синоним
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3 апреля 2019, 13:09
сохранять
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Значительный вклад в интегральное значение пожарного риска вносит оценка факторов тушения пожара, которые обеспечиваются как собственной системой противопожарной защиты объекта, так и силами и средствами гарнизона пожарной охраны.
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Цели
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актуально ли этот набор синонимов для яндекс директа? похоже в директе используется другой синонимизатор и набор синонимов
pts-avt0
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30 марта 2020, 18:34
История возникновения телефона нам теперь известна. Но как изобретение Белла внедрялось в повседневный быт? В 1877 году — также в Бостоне — была запущена первая телефонная линия, а в 1878-м, в Нью-Хейвене — телефонная станция. В том же году другой знаменитый американский изобретатель, Томас Эдисон, создал новую модель аппарата для передачи голоса на расстоянии. В его конструкции присутствовала индукционная катушка, что позволило значительно повысить качество связи, а также увеличить расстояние передачи звука. В конце 50-х гг в Воронежском НИИ Связи разработали первую в мире систему полностью автоматической мобильной связи «Алтай»[1], введённая в опытную эксплуатацию в 1963 г. Система «Алтай» первоначально работала на частоте 150 МГц. В 1970 г. система «Алтай» работала в 30 городах СССР и для неё был выделен диапазон 330 МГц. Принцип связи был таков: город обслуживала одна базовая станция. Оборудование устанавливалось, как правило, на одном из самых высоких зданий в городе. В зависимости от высоты, рельефа и этажности застройки, устойчивый сигнал в городе мог быть в радиусе до 50 — 60 км, а кое-где и до 100 км вокруг базовой станции. В этом радиусе и можно было звонить, причём как с «Алтая» на «Алтай», так и на городские номера АТС, и даже по межгороду и за рубеж
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В зависимости от глубины требуемого количественного анализа предмета исследования, масштабности и сложности задач различают три основных виды социологических исследований:
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Ранняя версия переводчика меня удовлетворяла полностью. В процессе корректировки машинного перевода она мне предлагала новый вариант, если он подходил к конкретному контексту я, чтобы не набирать текст одним кликом его применял, чего нельзя сделать с новой версией. Есть ли возможность устранить данный пробел?
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30 октября 2022, 12:42
Хочется готовить завтрак вместе,
Снимать тик-токи под любимый звук
Хочется тихонько слушать песни,
Через одни наушники в авто.
Хочется тихонько прогуляться
По улицам, где множество людей.
В этой толпе случайно потеряться
Во времена прохладных зимних дней.
Смотреть ютуб, вместе развиваться,
Ходить в парной одежде, веселясь.
По утру довольно улыбаться.
Мне хочется спокойно доверять..
Делать на ночь масочки на лица,
Смешные наши фото сохранять.
Смотреть сериалы, фильмы с пиццей,
Гладить кота за ушком, вот и все.
В общем, знаешь, хочется комфорта.
Без осуждений, сплетен , да смешков.
И забить на мнение кого-то,
Кто осуждает даже чудаков.
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если честно, твои прикосновения сводят меня с ума... мне ужасно нравится твой запах,
твои волосы,
твои по настоящему удивительные глаза, мне хочется прижаться к тебе и сидеть так долго долго.
ты настоящее чудо, тобой интересно и комфортно,
с ты всегда можешь что то рассказать, а я всегда буду с интересом тебя слушать.
когда у меня в жизни появляются трудности, то я просто вспоминаю о тебе. о том, что мы скоро увидимся.
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Я ценю все
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и ты заставляешь чувствовать
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и я хочу подарить тебе
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это ранняя и влиятельная модель коммуникации. Она была опубликована
Уилбуром Шраммом в 1954 году.
Модель Шрамма включает в себя петлю обратной связи и процессы кодирования, декодирования и интерпретации.
Для Шрамма коммуникация - это обмен информацией или общее отношение к знакам. Его модель основана на трёх основных компонентах: источнике, адресате и сообщении.
Процесс начинается с идеи в сознании источника. Затем эта идея кодируется в сообщение с помощью знаков и отправляется адресату. Адресату необходимо расшифровать и интерпретировать знаки, чтобы реконструировать первоначальную идею. В ответ они формулируют своё собственное сообщение, кодируют его и отправляют обратно в виде обратной связи.
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18 апреля 2024, 14:10
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Екатерина Фадеева
19 августа 2024, 17:43
19 августа в Федеральной службе по финансовому мониторингу в Москве стартовала программа «Новое поколение 2024», направленная на развитие профессиональных связей между молодыми сотрудниками подразделений финансовой разведки разных стран.
Программа реализуется Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) во второй раз, год назад в ней принимали участие профильные специалисты из подразделений финансовой разведки стран СНГ.
«Новое поколение 2024» объединило на своей площадке представителей восьми стран: Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и Эфиопии. Сотрудников ПФР ждут тематические круглые столы, мастер-классы, интерактивные лекции, деловые игры и насыщенная культурная программа.
На открытии мероприятия участников поприветствовали представители Росфинмониторинга, первый заместитель директора Олег Крылов и заместитель директора Иван Корнев, а также заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.
В своем приветственном слове Олег Крылов отметил, что программа «Новое поколение 2024» является площадкой для многостороннего диалога молодых специалистов, профессионального обмена и развития взаимодействия между ПФР, а также пожелал участникам успехов в дальнейшей работе.
«Рад приветствовать представителей разных стран и континентов в Москве. Полагаю, что в это время вам удастся познакомиться друг с другом и с нашими сотрудниками, посмотреть, как работает финансовая разведка России. Программа «Новое поколение» позволяет обменяться опытом, контактами и самое главное – подружиться с коллегами из разных стран», - сказал Олег Крылов.
В течение пяти дней насыщенной деловой программы участники смогут обменяться опытом с экспертами российской антиотмывочной системы, представителями госструктур и банковского сектора.
В первый день сотрудники Росфинмониторинга провели для коллег из зарубежных стран мастер-класс по использованию технологии «Прозрачный блокчейн» и круглый стол на тему функционирования Международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (МЦОР).
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8 октября 2024, 11:47
После революции 1905 года в отношении миноритарных языков произошла значительная либерализация: в сферу образования вернулись языки, ранее из нее изгнанные (польский, украинский), появилось большое количество периодических изданий на языках Центральной России (татарском, удмуртском, чувашском, коми-зырянском). Кардинальные изменения произошли после Октябрьской революции 1917 г., когда власти начали проводить не имевшую мировых аналогов политику всестороннего развития миноритарных языков. Для нескольких десятков языков были созданы алфавиты - первоначально на латинской, позже на кириллической основе, создавались и совершенствовались их литературные нормы, шла ликвидация неграмотности населения, причем во многих случаях читать и писать граждан учили на их этнических языках. Одновременно происходило распространение
русского языка среди всех народов страны, хотя первоначально эта задача считалась менее приоритетной.
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Причины гражданской войны в России могут быть выявлены во многих аспектах. Одной из главных причин был общий социально-политический кризис в стране после Февральской революции 1917 года, когда царизм был свергнут и временное правительство не смогло удержать власть, что привело к дальнейшему усугублению ситуации и к развитию революционных событий. Различия во мнениях и стратегиях различных политических партий, появление антисоветских сил, внешнее военное вмешательство со стороны других стран — все это также способствовало развитию гражданского конфликта.
lutskypetor
10 декабря 2024, 19:47
Причины гражданской войны в России могут быть выявлены во многих аспектах. Одной из главных причин был общий социально-политический кризис в стране после Февральской революции 1917 года, когда царизм был свергнут и временное правительство не смогло удержать власть, что привело к дальнейшему усугублению ситуации и к развитию революционных событий. Различия во мнениях и стратегиях различных политических партий, появление антисоветских сил, внешнее военное вмешательство со стороны других стран — все это также способствовало развитию гражданского конфликта.
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