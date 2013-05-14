Арсенал средств редактирования сервиса перевода translate.yandex.ru пополнился новой функцией - словарем синонимов.

При переводе текста нередко возникают ситуации, когда качество перевода можно улучшить, если заменить некоторые слова в исходном тексте, однако подобрать подходящие слова не получается. В таких случаях может помочь словарь синонимов, позволяющий заменить слово на похожее по смыслу.

Словарь синонимов построен автоматически на основе данных, собранных в сети Интернет, по той же технологии, что и машинный переводной словарь. В настоящее время предлагаются синонимы для русских и английских слов.

Для того чтобы просмотреть список синонимов, необходимо навести указатель мыши на нужное слово в поле ввода текста, а затем нажать и секунду удерживать левую кнопку мыши.