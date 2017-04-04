Блог Переводчика

Блог Переводчика

Три новых языка: бирманский, кхмерский и лаосский



На нашем веб-сервисе сегодня появились три новых языка: бирманский, кхмерский и лаосский.

Языки Индокитая на первый взгляд похожи между собой и все вместе на китайский язык. Слова в них в основном односложные, грамматические отношения выражаются служебными элементами, в большинстве языков есть тоны. Часто есть по несколько слов для местоимений "ты" и "я" в зависимости от степени вежливости, которую говорящий хочет выразить собеседнику. Также для этих языков характерны счетные слова – специальные слова, которые надо добавлять к числительному в зависимости от того, какие предметы вы считаете: людей, книги, деревья, овальные предметы или то, что имеет ноги (например, животные, насекомые и стулья). Кроме того, во многих языках Индокитая, особенно с давней литературной традицией, есть множество китайских слов. 

При этом бирманский, кхмерский и лаосский принадлежат к совершенно разным языковым семьям. Только бирманский – отдаленный родственник китайского. Кхмерский язык родственен вьетнамскому и имеет многочисленных родственников в Индии. Лаосский язык очень похож на тайский, и они связаны, наоборот, с австронезийскими языками, на которых говорят от Малайзии до Новой Зеландии и Мадагаскара. 

Кхмерский, бирманский и лаосский языки имеют разные системы письма, но они все восходят к письму брахми, которое дало начало множеству письменностей Индии и Индокитая. В них основными знаками обозначаются согласные, а для гласных используются дополнительные значки. 

5 комментариев
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GrigRuss
14 марта 2018, 12:03
Было бы интересно добавить ненецкий язык: http://nen-ru.info
РФ: Ненецкий автономный округ, Ямало-ненецкий АО, часть республики Коми, возможно ещё какие-то регионы...
Анна Козлова (Борисова)
20 ноября 2018, 22:15
ЭТО НЕДОРАЗУМЕНИЕ КАКОЕ -ТО , А НЕ ПЕРЕВОДЧИК    ИДИОТИЗМ!!!!   УЖАС!  И КТО ЭТИМ ЗАНИМАЕТСЯ?   НА ВИСЕЛИЦУ!!!
m3dvedev.aleksej
2 марта, 12:03
слабый переводчик
VIVISECTVI
21 апреля, 18:50
Я уже спрашивал!!! Когда латинский нормальный будет? На фиг нам бирманский, кхмерский и лаосский?
sibday
13 ноября, 18:40
Можно узнать... как попасть в гугл-переводчик языку, которого нет в списке? 