Блог Переводчика

Блог Переводчика

Мы добавили новый язык – папьяменто

Папьяменто – креольский язык, в основе которого лежит португальский, испанский, нидерландский, английский, французский и даже африканский. Он является официальным на островах Аруба, Кюрасао и Бонэйр наравне с нидерландским. Эти острова расположены в Южной части Карибского бассейна, рядом в Венесуэлой, и, несмотря на удаленность от Европы, до сих пор входят в Королевство Нидерланды.

Всего на папьяменто говорит около 270 тысяч человек (по данным справочника «Ethnologue: Languages of the World»).

Существует несколько теорий происхождения этого языка. Согласно наиболее распространенной, папьяменто – побочный продукт активной колониальной политики Европы. Он начал зарождаться на базе упрощенного креольского, который использовали рабы в португальских колониях в Африке. Оттуда рабы принесли язык на остров Кюрасао, где большая часть населения уже говорила на смеси сефардского и португальского (около половины населения Кюрасао составляли сефардские евреи из Голландии вследствие того, что их сообществу принадлежало 20% акций Вест-индийской Компании). В дальнейшем языки ещё больше смешались и подверглись сильному влиянию испанского, который был также завезён колонизаторами.

Первый найденный письменный документ на папьяменто – любовное письмо 1776 года. Уже в 1875 году был издан официальный папьяменто-нидерландский словарь. Сегодня на папьяменто не только выпускается печатная продукция, но и ведется ТВ- и радиовещание.

7 комментариев
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Удалённый пользователь
2 ноября 2016, 22:47
Счастья то привалило, а то и не знали что делать, без папьяменто.
Сергей
5 января 2017, 17:11
Вот у вас есть озвучка для «западноевропейских» языков, для японского, китайского. Это очень здорово, часто пользуюсь. Но почему нет для украинского и белорусского? Тоже нужна (на самом деле, нет и для грузинского, и для литовского с латышским — но я голосую за украинский и белорусский).
translate-blog
16 января 2017, 12:07
Сергей,
спасибо за комментарий! В будущем мы планируем добавлять озвучку для новых языков.  
nik-14.muravjov.nikita
29 августа 2018, 09:40
Если папьяменто имеется в переводчике, то вы будете добавлять кабувердьяну, бисламу, ямайский креольский, ток-писин в 1 сентября.
nik-14.muravjov.nikita
2 сентября 2018, 13:04
Новые языки будете добавить не в 1 сентября, а завтра. Нет, в 10 сентября.
Василий Егорович
9 марта 2019, 20:13
А в каком порядке можно добавить новые языки в сервис? Или этой возможности нет даже у сторонних разработчиков?
Илья Третьяков
25 сентября, 14:18
Лоза