Блог Переводчика

Блог Переводчика

Яндекс.Переводчик освоил 11 новых языков



Говорят, что бесконечно можно смотреть на три вещи: огонь, воду и то, как команда Яндекс.Переводчика осваивает новые языки. В общем, по старой традиции начинаем неделю с хорошей новости.
С сегодняшнего дня список языков, которые поддерживает наш сервис, увеличился на целых 11 пунктов.

Мы добавили: 
• идиш, 
• малаялам,
• маори, 
• маратхи,
• непальский
• себуанский, 
• сунданский, 
• телугу,
• шотландский,
• эсперанто,
• яванский.

Про некоторые из них мы планируем рассказать подробнее в следующих постах, следите за нашими новостями!

22 комментария
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Владимир Белов
26 июля 2016, 19:55
Здравствуйте, добавьте в новые и некоторые старые языки озвучку.
translate-blog
28 июля 2016, 11:03
Владимир Белов,
здравствуйте! Озвучка каких языков вас интересует? 
Rustem Bakirov
28 августа 2016, 09:18
translate-blog,
 Можете добавить озвучку башкирского языка?
translate-blog
1 сентября 2016, 12:12
Rustem Bakirov,
в ближайших планах такого релиза нет. Примем во внимание ваш интерес!
Rustem Bakirov
1 сентября 2016, 12:47
translate-blog,
можете сделать J2ME приложение переводчика (samsung gt-s5260)
reigonomiko.lamborgini
31 июля 2016, 21:06
Планируется ли добавлять в переводчик какую-либо систему оценки пользователем качества перевода? Например так, как это сделано в переводчике bing (палец вверх, палец вниз) или на фейсбуке (пятибалльная оценка). Это может быть полезным в тех ситуациях, когда машинный перевод очевидно неправилен, но пользователь в силу незнания языка не может предложить через соответствующую функцию правильный перевод, тогда он может просто отметить его как плохой и далее алгоритм машинного перевода уже как-то учитывает эту оценку. Либо наоборот отметить перевод как хороший.
translate-blog
1 сентября 2016, 12:14
reigonomiko.lamborgini,
добрый день! 
Вы можете редактировать некорректный перевод, нажав на карандашик в правом верхнем углу поля перевода. Также вы можете жаловаться на слова в словарной выдаче. 
http://imgur.com/fhRwyhm
http://imgur.com/3PFyuOR
saugardas
21 августа 2016, 17:09
Здравствуйте! У меня перевод на эсперанто выдаёт нечто странное:

Съешь ещё этих мягких французских булочек =>
Man? i # ankora?#? i tiu mola franca ruloj
translate-blog
1 сентября 2016, 12:14
saugardas,
спасибо! Поправим. 
Жинкин Сергей Владимирович
9 января 2017, 17:21
translate-blog,
нда, с такой оперативностю русско-эсперантським переводчиком от Яндекса лучше не пользоваться
lich.mendosa
27 августа 2016, 12:30
Сделайте в переводе картинок функцию исправления текста на ней.
translate-blog
1 сентября 2016, 12:14
lich.mendosa,
спасибо за идею! 
sim.ask
4 сентября 2016, 15:33
У меня есть база для перевода с кирибатийского(кирибати) (102000 говорящих) на английский и обратно.
translate-blog
20 февраля 2017, 11:30
sim.ask,
добрый день!
Спасибо, что поделились с нами информацией. Простите, что долго отвечали, пропустили ваш комментарий :(
Будем благодарны, если вы напишите нам на рассылку translate-community@support.yandex.com
faygrin
19 февраля 2017, 13:40
Добрый день, я являюсь носителем языка Донских казаков: "Гутор". Имеется в наличии словарь с 18 000 слов и устойчивых сочетаний. Наша команда готова на добровольной основе принять участие в наполнении Яндекс-переводчика новым языком.
К кому можно обратиться?
translate-blog
20 февраля 2017, 11:31
faygrin,
здравствуйте! Напишите, пожалуйста, нам письмо – community@support.yandex.com
faygrin
20 февраля 2017, 17:17
translate-blog,
 Пытался отправить с gmail почты, пишет, что "Address not found Your message wasn't delivered to community@support.yandex.com"
translate-blog
20 февраля 2017, 17:24
faygrin,
упс, простите! Потеряли кусочек – 
translate-community@support.yandex.com
nik-14.muravjov.nikita
29 августа 2018, 09:49
translate-blog, Добавьте крымскотатарский, урумский, кумыкский, карачаево-балкарский, караимский, ногайский, чеченский, ингушский, аварский, лакский, даргинский, лезгинский, рутульский, цахурский, табасаранский, арчинский, адыгейский, кабардинский, убыхский в 1-е сентября, пожалуйста.
nik-14.muravjov.nikita
29 августа 2018, 09:52
Можете добавить озвучку болгарского и белорусского?
nik-14.muravjov.nikita
29 августа 2018, 10:01
А ещё добавьте чукотский, корякский, ительменский, нивхский, айнский, юкагирские, кетский в 1-е сентября, пожалуйста.
mahatat-2
20 марта, 01:14
Здравствуйте. 
Скажите, пожалуйста, 
есть ли тематические глоссарии по тем или иным отраслям (промышленности, медицины, строительства и т.д.) для различных языков?
Обновлено 20 марта, 01:16