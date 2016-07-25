Говорят, что бесконечно можно смотреть на три вещи: огонь, воду и то, как команда Яндекс.Переводчика осваивает новые языки. В общем, по старой традиции начинаем неделю с хорошей новости.
С сегодняшнего дня список языков, которые поддерживает наш сервис, увеличился на целых 11 пунктов.
Мы добавили:
• идиш,
• малаялам,
• маори,
• маратхи,
• непальский
• себуанский,
• сунданский,
• телугу,
• шотландский,
• эсперанто,
• яванский.
Про некоторые из них мы планируем рассказать подробнее в следующих постах, следите за нашими новостями!
Яндекс.Переводчик освоил 11 новых языков
25 июля 2016, 18:15