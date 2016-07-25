Яндекс.Переводчик освоил 11 новых языков





Говорят, что бесконечно можно смотреть на три вещи: огонь, воду и то, как команда Яндекс.Переводчика осваивает новые языки. В общем, по старой традиции начинаем неделю с хорошей новости.

С сегодняшнего дня список языков, которые поддерживает наш сервис, увеличился на целых 11 пунктов.



Мы добавили:

• идиш,

• малаялам,

• маори,

• маратхи,

• непальский

• себуанский,

• сунданский,

• телугу,

• шотландский,

• эсперанто,

• яванский.



Про некоторые из них мы планируем рассказать подробнее в следующих постах, следите за нашими новостями!