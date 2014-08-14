Блог Переводчика

август 2014
Обновления сервиса для мобильных устройств
14 августа 2014, 14:40

Для активных пользователей мобильных устройств у нас сразу две хорошие новости.

Во-первых, обновилось приложение Яндекс.Перевод для Android. Кроме нового дизайна добавилась поддержка планшетов, а переводы теперь можно сохранять в избранное.

 

      

 

Во-вторых, мобильная веб-версия сервиса была значительно переработана – как и в мобильных приложениях для iOS и Android, в веб-версии появились подсказки для более быстрого набора текста, а также возможность прослушать исходный текст и перевод. Дизайн мобильной версии стал более легким, чтобы ничто не отвлекало от работы с сервисом.

   

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веб-интерфейс,android,мобильное приложение,мобильная версия
А вот и китайский! Заодно с тайским
21 августа 2014, 14:57

Если вы хотите приобрести китайский товар и не знаете китайский язык, но очень хочется понять, что же все таки написано в описании, то теперь это не проблема, так как на сервисе Яндекс.Перевод появилась долгожданная поддержка для китайского языка.

Ну а если вы собираетесь на отдых в Таиланд и решили изучить информацию о местности и отелях из первых рук, то есть на тайском, то и здесь сервис перевода придет вам на помощь.

 

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