Если вы хотите приобрести китайский товар и не знаете китайский язык, но очень хочется понять, что же все таки написано в описании, то теперь это не проблема, так как на сервисе Яндекс.Перевод появилась долгожданная поддержка для китайского языка.



Ну а если вы собираетесь на отдых в Таиланд и решили изучить информацию о местности и отелях из первых рук, то есть на тайском, то и здесь сервис перевода придет вам на помощь.