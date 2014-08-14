Для активных пользователей мобильных устройств у нас сразу две хорошие новости.
Во-первых, обновилось приложение Яндекс.Перевод для Android. Кроме нового дизайна добавилась поддержка планшетов, а переводы теперь можно сохранять в избранное.
Во-вторых, мобильная веб-версия сервиса была значительно переработана – как и в мобильных приложениях для iOS и Android, в веб-версии появились подсказки для более быстрого набора текста, а также возможность прослушать исходный текст и перевод. Дизайн мобильной версии стал более легким, чтобы ничто не отвлекало от работы с сервисом.