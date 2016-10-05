Папьяменто – креольский язык, в основе которого лежит португальский, испанский, нидерландский, английский, французский и даже африканский. Он является официальным на островах Аруба, Кюрасао и Бонэйр наравне с нидерландским. Эти острова расположены в Южной части Карибского бассейна, рядом в Венесуэлой, и, несмотря на удаленность от Европы, до сих пор входят в Королевство Нидерланды.



Всего на папьяменто говорит около 270 тысяч человек (по данным справочника «Ethnologue: Languages of the World»).



Существует несколько теорий происхождения этого языка. Согласно наиболее распространенной, папьяменто – побочный продукт активной колониальной политики Европы. Он начал зарождаться на базе упрощенного креольского, который использовали рабы в португальских колониях в Африке. Оттуда рабы принесли язык на остров Кюрасао, где большая часть населения уже говорила на смеси сефардского и португальского (около половины населения Кюрасао составляли сефардские евреи из Голландии вследствие того, что их сообществу принадлежало 20% акций Вест-индийской Компании). В дальнейшем языки ещё больше смешались и подверглись сильному влиянию испанского, который был также завезён колонизаторами.



Первый найденный письменный документ на папьяменто – любовное письмо 1776 года. Уже в 1875 году был издан официальный папьяменто-нидерландский словарь. Сегодня на папьяменто не только выпускается печатная продукция, но и ведется ТВ- и радиовещание.