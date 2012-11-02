Тренировки

ноябрь 2012
Тренировка в субботу 03.11.2012
basil-ast
2 ноября 2012, 20:49
Тренировку в субботу провожу я, Астахов Василий, +79263460215. Будет она проходит в главном здании. Тренировка будет в 12 и будем решать третий контест турнира четвертьфиналов. После состоится разбор.
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Тренировка в четверг 08.11.2012
dlougach
7 ноября 2012, 15:19

Проводит Длугач Яков, телефон +7 (903) 619-72-43. Начало - в 16:00, пишем из главного здания (БЦ Морозов) с 7 этажа.

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Сборы на Физтехе
basil-ast
9 ноября 2012, 14:48
С 10 по 19 ноября будут проходить сборы на физтехе, в связи с этим тренировки в Яндексе проводиться не будут. В рамках сборов тренеры проведут тематическе контесты и лекции 13, 16 и 17го числа. Подробнее можно ознакомиться по ссылке http://it-edu.mipt.ru/program
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Тренировка в четверг 22.11.2012
dlougach
21 ноября 2012, 17:22

Тренировку проводит Длугач Яков. Контактный телефон - +7 903 619 7243.

Начало - в 16:00, сбор - у входа в главный офис (БЦ Морозов). В этот раз у нас забронирована всего одна переговорка, в которую помещается максимум 3-4 команды, поэтому некоторым возможно прийдётся писать из БЦ Мамонтов, причём тем командам, в которых среди участников есть сотрудники Яндекса, я бы рекомендовал сразу туда и идти и писать из опенспейса рядом с переговоркой "Учительская" на 3м этаже.

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Тренировка в субботу 24.11.2012
basil-ast
23 ноября 2012, 15:31
Тренировку в субботу провожу я, Астахов Василий, +79263460215. Будет она проходит в главном здании. Тренировка будет в 15. После состоится разбор.
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