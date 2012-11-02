Тренировку проводит Длугач Яков. Контактный телефон - +7 903 619 7243.

Начало - в 16:00, сбор - у входа в главный офис (БЦ Морозов). В этот раз у нас забронирована всего одна переговорка, в которую помещается максимум 3-4 команды, поэтому некоторым возможно прийдётся писать из БЦ Мамонтов, причём тем командам, в которых среди участников есть сотрудники Яндекса, я бы рекомендовал сразу туда и идти и писать из опенспейса рядом с переговоркой "Учительская" на 3м этаже.