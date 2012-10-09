Так как 14 октября в МГУ проходит соревнование школьников, 248ая будет занята и не будет возможности писать в ней Кубок.
октябрь 2012
9 октября 2012, 14:48
12 октября 2012, 17:39
Тренировку 13 октября провожу я - Длугач Яков. Телефон - +7 903 619-72-43
Планируемое время начала: 16:00. Место проведения: БЦ "Морозов", 7 этаж. Встречаемся у главного ресепшна.
13 октября 2012, 18:01
Чтобы получать почтовые уведомления о новых записях в этом клубе, а также об ответах, комментариях и призывах вас в комментарии, выполните следующие шаги:
- Залогиньтесь.
- Зайдите на страницу этого клуба.
- Зайдите в раздел "Настройки" прямо под вашим логином и аватаром в правом верхнем углу.
- Нажмите на ссылку "почтовые уведомления"
- Поставьте галочку "Высылать записи из клубов".
- Поставьте опцию "Уведомлять о всех комментариях и ответах".
- Поставьте галочку "Уведомлять, когда вас призывают в комментарии".
17 октября 2012, 13:35
Это московский, минский и питерский ЧФ.
Туры будут проходить параллельно официальным четвертьфиналам, в зачет будут идти все три тура.
Команды, участвующие в одном из четвертьфиналов официально, получат за официальный тур очки,
а остальные могут написать online. Если не участвуете в четвертьфинале, можно написать все три
тура онлайн.
Московский онлайн-тур 21 октября, минский 28 октября, питерский 3 ноября.
Ссылки на регистрацию и точные времена проведения - на сайте системы http://contest.yandex.ru/,
уже можно (и нужно) заводить команды в системе, у кого еще нет, и регистрироваться.
23 октября 2012, 19:32
С 28 октября по 14 ноября я буду отсутствовать в Москве. Всё это время прошу контактировать с Андреем Шестимеровым.
4 ноября -- праздничный день, корпус будет закрыт. Про 11-е расскажет Андрей.
24 октября 2012, 00:53
25 октября 2012, 13:03
Тренировку в четверг проводит Длугач Яков. Телефон - +7 903 619 7243
Время начала - 16:00. Пишем на 7м этаже БЦ Морозов.