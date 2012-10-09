Тренировки

октябрь 2012
Opencup 14 октября
vvmalyshko
9 октября 2012, 14:48

Так как 14 октября в МГУ проходит соревнование школьников, 248ая будет занята и не будет возможности писать в ней Кубок.

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Тренировка в субботу 13.10.2012
dlougach
12 октября 2012, 17:39

Тренировку 13 октября провожу я - Длугач Яков. Телефон - +7 903 619-72-43

Планируемое время начала: 16:00. Место проведения: БЦ "Морозов", 7 этаж. Встречаемся у главного ресепшна.

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Настройка почтовых уведомлений
MVLevin
13 октября 2012, 18:01

Чтобы получать почтовые уведомления о новых записях в этом клубе, а также об ответах, комментариях и призывах вас в комментарии, выполните следующие шаги:

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Турнир трех четвертьфиналов на Яндекс.Contest
MVLevin
17 октября 2012, 13:35
Обращаю ваше внимание, что будет проводиться турнир трех четвертьфиналов на системе Яндекс.Contest.
Это московский, минский и питерский ЧФ.
Туры будут проходить параллельно официальным четвертьфиналам, в зачет будут идти все три тура.
Команды, участвующие в одном из четвертьфиналов официально, получат за официальный тур очки,
а остальные могут написать online. Если не участвуете в четвертьфинале, можно написать все три
тура онлайн.
Московский онлайн-тур 21 октября, минский 28 октября, питерский 3 ноября.
Ссылки на регистрацию и точные времена проведения - на сайте системы http://contest.yandex.ru/,
уже можно (и нужно) заводить команды в системе, у кого еще нет, и регистрироваться.
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OpenCup 4, 11 ноября
vvmalyshko
23 октября 2012, 19:32

С 28 октября по 14 ноября я буду отсутствовать в Москве. Всё это время прошу контактировать с Андреем Шестимеровым.

4 ноября -- праздничный день, корпус будет закрыт. Про 11-е расскажет Андрей.

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Тренировка в субботу 27.10.2012
basil-ast
24 октября 2012, 00:53
Тренировку в субботу провожу я, Астахов Василий, +79263460215. Будет она проходит в главном здании. На счет времени: голосование в 12:00 или в 15:00?
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Тренировка в четверг 25.10.2012
dlougach
25 октября 2012, 13:03

Тренировку в четверг проводит Длугач Яков. Телефон - +7 903 619 7243

Время начала - 16:00. Пишем на 7м этаже БЦ Морозов.

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