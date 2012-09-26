В этом клубе общаются тренеры и участники студенческих команд по программированию, участвующих в Яндекс.Тренировках.

Как проходят тренировки

Тренировки проходят в офисе Яндекса в Москве два раза в неделю. Контесты доступны виртуально онлайн в системе Яндекс.Contest. Проходят тренировочные контесты по системе ACM на 5 часов. По окончанию тренировки тренеры проводят разбор задач, он записывается на видео, которое выкладывается на Яндекс.Видео. В осеннем семестре 2013 года очные тренировки по субботам, по четвергам - по-разному, тренеры - Вася Астахов и Ренат Гимадеев. Тренировки проходят либо в главном офисе Яндекса (БЦ Морозов, 7 этаж), либо в соседнем (БЦ Мамонтов, 3 этаж)