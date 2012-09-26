Тренировки

сентябрь 2012
О клубе
MVLevin
26 сентября 2012, 16:35

В этом клубе общаются тренеры и участники студенческих команд по программированию, участвующих в Яндекс.Тренировках.

 

Как проходят тренировки

Тренировки проходят в офисе Яндекса в Москве два раза в неделю. Контесты доступны виртуально онлайн в системе Яндекс.Contest. Проходят тренировочные контесты по системе ACM на 5 часов. По окончанию тренировки тренеры проводят разбор задач, он записывается на видео, которое выкладывается на Яндекс.Видео. В осеннем семестре 2013 года очные тренировки по субботам, по четвергам - по-разному, тренеры - Вася Астахов и Ренат Гимадеев. Тренировки проходят либо в главном офисе Яндекса (БЦ Морозов, 7 этаж), либо в соседнем (БЦ Мамонтов, 3 этаж)

 

Как настроить печать на тренировках
  1. Скачать драйвер http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DriverDownload.jsp?prodNameId=1845558&lang=ru&cc=ru&prodTypeId=18972&prodSeriesId=1845551&taskId=135 . Выбрать русский язык, выбрать свою ОС, скачать последнюю версию. 
  2. Запустить .exeшник и распаковать куда-нибудь. 
  3. Запустить из распакованного hpbvspst.exe и EZinstall.exe.
  4. Когда EZinstall.exe попросит "убедиться, что принтер включен и подключен к компьютеру", нажать отмену.
  5. Пойти в Пуск - Настройка - Принтеры и Факсы, запустить. 
  6. Нажать "установка принтера" слева вверху. Нажать далее. 
  7. Выбрать локальный принтер, НЕ ставить галку "автоматическое определение", нажать далее. 
  8. Создать новый порт, выбрать "Standard TCP/IP port" (причем именно так, а не HP Standard TCP/IP port), нажать далее, нажать далее. 
  9. Ввести prn-123.yandex-team.ru в поле "Имя принтера или IP-адрес", нажать далее. 
  10. Выбрать производителя HP, из моделей принтеров выбрать HP LaserJet P2015 или HP LaserJet 2000, какой есть. Установить принтер.

 

Видео-разборы 

 

 

Как получать уведомления о записях в клубе 
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Как настроить печать на тренировках
MVLevin
26 сентября 2012, 16:53
  1. Скачать драйвер http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DriverDownload.jsp?prodNameId=1845558&lang=ru&cc=ru&prodTypeId=18972&prodSeriesId=1845551&taskId=135 . Выбрать русский язык, выбрать свою ОС, скачать последнюю версию. 
  2. Запустить .exeшник и распаковать куда-нибудь. 
  3. Запустить из распакованного hpbvspst.exe и EZinstall.exe.
  4. Когда EZinstall.exe попросит "убедиться, что принтер включен и подключен к компьютеру", нажать отмену.
  5. Пойти в Пуск - Настройка - Принтеры и Факсы, запустить. 
  6. Нажать "установка принтера" слева вверху. Нажать далее. 
  7. Выбрать локальный принтер, НЕ ставить галку "автоматическое определение", нажать далее. 
  8. Создать новый порт, выбрать "Standard TCP/IP port" (причем именно так, а не HP Standard TCP/IP port), нажать далее, нажать далее. 
  9. Ввести prn-123.yandex-team.ru в поле "Имя принтера или IP-адрес", нажать далее. 
  10. Выбрать производителя HP, из моделей принтеров выбрать HP LaserJet P2015 или HP LaserJet 2000, какой есть. Установить принтер.
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Видео с разборов
basil-ast
26 сентября 2012, 18:41

Ссылка на видео-разборы с марта до конца 2012 года: https://yadi.sk/d/QF-JJ8Vkd5FVM

Ссылка на видео-разборы с сентября 2011 по март 2012: https://yadi.sk/d/A9KL2tXxcwt82

Ссылка на ещё видео-разборы с марта 2011 по сентябрь 2011: https://yadi.sk/d/RZd-5Gr7cwiSN

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Тренировка в четверг 27.09.2012
dlougach
27 сентября 2012, 14:36

Сегодня тренировку проводит Яков Длугач. Телефон: +7 (903) 619-72-43

Начало в 16:00. Пишем в БЦ "Морозов" (КР-2) на 7м этаже, подходить к главному входу.
Ссылка на контест есть в тестирующей системе (http://contest.yandex.ru/contest/ContestList.html)

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