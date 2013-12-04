Тренировки

декабрь 2013
Тренировка в четверг 05.12
basil-ast
4 декабря 2013, 22:12

Тренировка онлайн, контест - Гран При Петергофа 2007-2008

http://acm.math.spbu.ru:8087/~ejudge/team.cgi?contest_id=010045

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Тренировка в субботу 7.12
ariacas
6 декабря 2013, 23:03

Провожу я, Ренат Гимадеев, +79253802179, пишем CEPC 2013, начало в 13.00

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Тренировка в четверг 12.12.13
basil-ast
11 декабря 2013, 15:55

Проводится онлайн:

http://acm.math.spbu.ru:8087/~ejudge/team.cgi?contest_id=6234

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Тренировка в субботу 14.12
basil-ast
13 декабря 2013, 16:03

Тренировку провожу я, Астахов Василий, +79263460215, время начала 12:00

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Новый год, сессия и все-все-все
basil-ast
20 декабря 2013, 14:18

В качестве фнальной тренировки предлагается SWERC - 2013, порешайте теплые испанские задачки, холодной зимой

http://acm.math.spbu.ru:8087/~ejudge/team.cgi?contest_id=6235

 

Возвращаемся к тренировкам мы в феврале, к тому времени поучитесь писать геометрию, алгоритмы на строки и динамики по профилям, заодно получше отдохните и скатайтесь на сборы, например.

 

Счастливого нового года!

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