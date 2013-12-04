В качестве фнальной тренировки предлагается SWERC - 2013, порешайте теплые испанские задачки, холодной зимой

http://acm.math.spbu.ru:8 087/~ejudge/team.cgi?cont est_id=6235

Возвращаемся к тренировкам мы в феврале, к тому времени поучитесь писать геометрию, алгоритмы на строки и динамики по профилям, заодно получше отдохните и скатайтесь на сборы, например.

Счастливого нового года!