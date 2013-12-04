Тренировка онлайн, контест - Гран При Петергофа 2007-2008
http://acm.math.spbu.ru:8
Тренировка онлайн, контест - Гран При Петергофа 2007-2008
http://acm.math.spbu.ru:8
Провожу я, Ренат Гимадеев, +79253802179, пишем CEPC 2013, начало в 13.00
Проводится онлайн:
http://acm.math.spbu.ru:8
Тренировку провожу я, Астахов Василий, +79263460215, время начала 12:00
В качестве фнальной тренировки предлагается SWERC - 2013, порешайте теплые испанские задачки, холодной зимой
http://acm.math.spbu.ru:8
Возвращаемся к тренировкам мы в феврале, к тому времени поучитесь писать геометрию, алгоритмы на строки и динамики по профилям, заодно получше отдохните и скатайтесь на сборы, например.
Счастливого нового года!