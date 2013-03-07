Начало в 15:00, провожу я, Ренат Гимадеев, +79253802179
Приходите на первый этаж Мамонтова.
Начало в 15:00, провожу я, Ренат Гимадеев, +79253802179
Приходите на первый этаж Мамонтова.
Начало в 15:00, провожу я, Ренат Гимадеев, +79253802179
проводит Яков Длугач, +7 (903) 619-7243.
Приходите на первый этаж Красной розы (БЦ Морозов).
Проводит Яков Длугач (+7 903 619-72-43)
Начало - в 12:00
Окончание - строго до 18:00.
Пишем на 7м этаже БЦ Морозов.
Для команд, пишущих удалённо, ссылка на контест - вот.
Ссылка на контест будет выложена.
Если вы все же приедете в яндекс, то звоните мне +79263460215. Разбор будет проводится в эту субботу.
Ссылка на контест:
http://acm.math.spbu.ru:8
Ссылка на условия пока не добавлены:
Задать все вопросы по задачам, а также выслушать замечания по поводу контеста вы сможете в субботу.
Ссылка на контест доступна уже сейчас
http://acm.math.spbu.ru:8
Вас ожидает чешско-польский полуфинал 2008 года. Приятного прорешивания.
P.S. Замечания в процессе написания контеста (вопросы по задачам, а так же в случае возникающих ошибок) отправляйте мне на почту.
Тренировку проводит Яков Длугач (тел. +7 903 619 72 43)
Начало - 13:00, подходите в БЦ Морозов (к главному входу).
Учтите, что поскольку в 20:00 отбор на TCO, то в 19:00 мы в любом случае заканчиваем.
Для пишущих удалённо - ссылка на контест.