Задать все вопросы по задачам, а также выслушать замечания по поводу контеста вы сможете в субботу.

Ссылка на контест доступна уже сейчас

http://acm.math.spbu.ru:8 087/~ejudge/team.cgi?cont est_id=6217

Вас ожидает чешско-польский полуфинал 2008 года. Приятного прорешивания.

P.S. Замечания в процессе написания контеста (вопросы по задачам, а так же в случае возникающих ошибок) отправляйте мне на почту.