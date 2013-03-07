Тренировки

март 2013
Тренировка 07.03.2013
ariacas
7 марта 2013, 09:44

Начало в 15:00, провожу я, Ренат Гимадеев, +79253802179

Приходите на первый этаж Мамонтова.

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Тренировка 09.03.2013
ariacas
7 марта 2013, 17:41

Начало в 15:00, провожу я, Ренат Гимадеев, +79253802179

проводит Яков Длугач, +7 (903) 619-7243.

Приходите на первый этаж Красной розы (БЦ Морозов).

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Тренировка 14.03.2013
basil-ast
13 марта 2013, 18:28
Начало в 15:00, провожу я, Василий Астахов, +79263460215

Приходите на первый этаж Мамонтова.

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Тренировка в субботу 16.03.2013
dlougach
15 марта 2013, 17:02

Проводит Яков Длугач (+7 903 619-72-43)

Начало - в 12:00

Окончание - строго до 18:00.


Пишем на 7м этаже БЦ Морозов.

Для команд, пишущих удалённо, ссылка на контест - вот.

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Сегодняшняя тренировка (21.03.2013) проводится удаленно
basil-ast
21 марта 2013, 12:58

Ссылка на контест будет выложена.

Если вы все же приедете в яндекс, то звоните мне +79263460215. Разбор будет проводится в эту субботу.

Ссылка на контест:

http://acm.math.spbu.ru:8087/~ejudge/team.cgi?contest_id=6215

 

Ссылка на условия пока не добавлены:

http://2008.nwerc.eu/problems/nwerc08-problemset.pdf

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Тренировка в субботу 23.03.2013
basil-ast
22 марта 2013, 12:38

Проводит Василий Астахлв (+79263460215)

Начало - в 15:00

Пишем на 7м этаже БЦ Морозов.

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Тренировка в четверг 28.03.2013 проводится удаленно
basil-ast
27 марта 2013, 17:09

Задать все вопросы по задачам, а также выслушать замечания по поводу контеста вы сможете в субботу.

Ссылка на контест доступна уже сейчас

http://acm.math.spbu.ru:8087/~ejudge/team.cgi?contest_id=6217

 

Вас ожидает чешско-польский полуфинал 2008 года. Приятного прорешивания.

 

P.S. Замечания в процессе написания контеста (вопросы по задачам, а так же в случае возникающих ошибок) отправляйте мне на почту.

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Тренировка в субботу 30 марта
dlougach
29 марта 2013, 23:07

Тренировку проводит Яков Длугач (тел. +7 903 619 72 43)

Начало - 13:00, подходите в БЦ Морозов (к главному входу).

Учтите, что поскольку в 20:00 отбор на TCO, то в 19:00 мы в любом случае заканчиваем.

 

Для пишущих удалённо - ссылка на контест.

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