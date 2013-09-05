Тренировки

сентябрь 2013
Тренировки 2013-2014
basil-ast
5 сентября 2013, 18:20

Напоминаю всем что скоро стартуют соревнования чемпионата мира по программированию, а значит у вас появляется реальная возможность показать себя, прорваться на полуфинал, а там и на финал этого соревнования. А там кто знает может денежный приз, внимание десятка телекамер и уважение всего IT-мира достанется именно вам (как и заманчивое предложение о работе)! Даже если мировые подиумы вам не покорятся, это все равно возможность показать себя и узнать много нового. В связи с этим в яндексе стартуют тренировки на которых вас будут готовить к этим соревнованиям, поэтому нам нужно решить ряд организационных моментов.

1. Вы должны заявить о своём участии в тренировках (нужно написать пофамильный список команды, это нужно для того чтобы обеспечить вам доступ в офис Яндекса на время тренировок).

2. Высказать ваше пожелание по поводу времени проведения тренировки в субботу.

 

Ближайшая тренировка в офисе Яндекса намечена на субботу 14 сентября. Возможно будет ещё онлайн-контест, о котором объявим позднее.

23 комментария
Тренировка в будний день
basil-ast
5 сентября 2013, 19:22

Привет всем снова

Пока решается вопрос о возможности проведения тренировки в будний день в Яндексе, вполне возможно что в качестве альтернативной площадки будет выбран ВМК или же мы остановимся на варианте с онлайн тренировками по будням.

Пока же основной вопрос какой будний день вас устраивает (ориентировочное время тренировки 16-21)?

6 комментариев
Тренировка 14.09.2013
ariacas
13 сентября 2013, 20:19

Провожу я, Ренат Гимадеев, телефон +79253802179, звоните когда подходите к главному входу в яндекс (красная роза)

Начало тренировки в 12.00, приходите к 11.45, чтобы настроить принтер.

Чтобы участвовать в тренировке нужно иметь опенкаповский логин. Если у вас его нет(ни одного на команду) - срочно напишите мне на почту.

Просьба не опаздывать, т.к. в 17.30 я ухожу.

контест id
http://acm.math.spbu.ru:8087/~ejudge/team.cgi?contest_id=6224

1 комментарий
Тренировка в четверг 19.09
basil-ast
17 сентября 2013, 18:19

Всем привет, по четвергам тренировки будут проводиться на ВМК МГУ ( в том же здании где проходит четвертьфинал), пока там есть проблемы со списками не-МГУшных команд(должны появиться на следующей неделе), поэтому на этой неделе, просьба всем командам не из МГУ писать онлайн. Команды из МГУ подходят к 16-00 в аудиторию 510. Телефон для связи +79263460215, провожу я, Астахов В.

ссылка:

http://acm.math.spbu.ru:8087/~ejudge/team.cgi?contest_id=6225

1 комментарий
Тренировка 21.09.2013
basil-ast
20 сентября 2013, 21:51

Провожу я, Василий Астахов, телефон +79263460215, звоните когда подходите к главному входу в яндекс (красная роза)

Начало тренировки в 12.00, приходите к 11.45.

 

Просьба не опаздывать, т.к. в 17.15 я ухожу

 

http://acm.math.spbu.ru:8087/~ejudge/team.cgi?contest_id=010031

Нет комментариев
Тренировка в четверг 26.09.2013
basil-ast
25 сентября 2013, 14:39

Тренировка проводится в режиме онлайн. ближе к 21 часам я выложу в ответе краткий письменный разбор, ссылку опубликую завтра.

Ссылка http://acm.math.spbu.ru:8087/~ejudge/team.cgi?contest_id=010041

 

Задача А.

Стандартная задача. Будем считать вероятность победы первого игрока если сейчас выпал префикс от 0 до i, первого или второго игрока (в случае если префикс и той и той выберем тот что больше, в случае равенства выберем первого). Далее смотрим линейную формулу перехода между вероятностями в случае орла или решки. Получим p[i]=p[r[i]]+p[q[i]] где r[i] и q[i]  индексы состояний при решке и орле соответственно + имеем равенство для конечных состояний (когда выпала строка целиком) 0 и 1. Решаем систему уравнений и выводим p[0]. Переходы между состояниями в виду малого размера строк и отсутствия вложенности посчитать легко)

Задача B.

Нужно посчитать количество остатков по модулю L принемаемых нечетное число раз. Решается массивом.

Задача C.

Делаем ленивой динамикой по состоянию обработано n первых человек у последнего премия k осталось денег в фонде l, при этом обрезаем по факту того что денег нам хватит чтобы оставшимся заплатить по минимуму.

Задача D.

Если число одно то выводим степень, если больше то ответ не превышает максимальное в 300ой степени. храним сет изначально из 1, размером не более 100000. Как забираем число из сета, добавляем туда его умноженное на все множители, для ускорения можно сравнивать логарифмы, а при близкой точности уже сами числа. Чем больше чисел тем меньше будет ответ, а если чисел мало то новых добавлений будет мало.

Задача E.

надо возвести матрицу перехода

1 1 1 

1 0 0

0 1 0 в N-ю степень в дабле(аккуратно обрабатывая мантиссу, чтобы не переполнялась) и по модулю 1000

Задача F.

Динамика по отрезку массива и нетерминальному символу, считает может ли данный отрезок быть получен из данного нетерминала

Задача G.

Здесь нужно воспользоваться формулой эйлера она дает F = 2 + V - N заметим что каждая точка пересечения двух фигур увеличивает число ребер на 2 а число вершин на 1, то есть прибавляет 1 к результату. то есть ответ 2 + число точек пересечения далее считая сколько каждая из фигур может пересекаться с каждой другой имеем 2 + 2m(m-1) + 4mn + n(n-1) + 3p(p-1) + 6pn + 6pm Учитывая ограничения можно перебрать p и m до 100(ну или честно перебирать чтобы значение формулы не превосходил n таких вариантов тоже будет не очень много), а далее получить n решая квадратное уравнение.

Задача H.

Заливаем на каждый отрезок по равному объему воды ставя невидиые стенки, если где то она нужна удаляем ее и перераспределяем воду, при каждом таком перераспределении работаем по сути с трапецией

Задача I.

наибольшая реализуется последовательным приписыванием чисел в порядке убывания то слева то справа, наименьшая чередованием текущих макисмальных и минимальных элементов:

...n-6 n-4 n-2 n n-1 n-3 n-5 ....

n 1 n-1 2 n-2 3 ....

Задача J.

Бин поиск по ответу, после этого каждого следующего агента минимизируем но чтобы расстояние не было меньше M, находим максимальное M для которого это получится.

5 комментариев
Тренировка 28.09.2013
ariacas
27 сентября 2013, 22:19

Провожу я, Ренат Гимадеев, +79253802179, в яндексе на 7 этаже, в 12.15

Просьба не опаздывать, тк в 5 я собираюсь уходить.

Разбор появится в воскресенье в комментариях к условиям.

7 комментариев