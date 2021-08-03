С появлением стиральных машин домашняя стирка перестала быть тяжёлой ручной работой и превратилась в привычную рутину, не требующую особых сил и внимания. Порой мы даже слишком расслабляемся, загружая бельё в барабан, и только после стирки вдруг обнаруживаем, что случайно попавший в машинку детский носок испортил новый постельный комплект или 2 килограмма прекрасных белых футболок. В этой статье мы расскажем о том, что нужно делать, если при стирке ваши вещи окрасились в другой цвет.