Обновление для неуточнённых услуг

Неуточнёнными мы называем услуги, у которых нет точной стоимости, пока исполнитель не оценит объём работ. В кабинете нужно указывать минимальную цену таких услуг (цену от). Например, ремонт стиральной машины Bosch стоит от 800 рублей — когда исполнитель оценит объём работ, стоимость изменится соответственно его оценке.

Что нового в неуточнённых услугах

Теперь заказы с неуточнёнными услугами будут приходить партнёрам, которые включили их в свой список. Эти услуги в заказе имеют пометку «Предварительно». При закрытии заказа вам или исполнителю нужно указать окончательную цену такой услуги.

Если вы напишете точную цену услуги (то есть без предлога «от») при редактировании заказа (ещё до его закрытия), пометка «Предварительно» пропадёт.

Как изменить заказ

В карточке заказа нажмите «Изменить заказ». Вам откроется окно с услугами и материалами, которые уже добавлены в него. Чтобы удалить какую-нибудь услугу или материал, нажмите на изображение корзины напротив них.

Чтобы добавить в заказ услугу или материал, нажмите на соответствующие кнопки в этом же окне. Начните вводить в появившемся поле название услуги или материала. При вводе вы увидите список — можно выбрать нужную позицию из него. Если нужной позиции нет, просто напишите своё название, оно сохранится только для этого заказа.

Затем проверьте стоимость услуги или материала, нужное количество, а также время выполнения заказа. Если всё верно, нажмите «Сохранить».