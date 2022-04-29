Обновления в «Качестве работы»: сравнения показателей и фильтр для заказов с недочётами

Теперь вам будет проще следить, как меняются ваши показатели. В окошках «Заказы с недочётами», «Средняя оценка», «Отмены заказов» и «Прогулы» вы увидите не только актуальные цифры, но и те, которые были у вас неделю назад.

Кроме того, вы сможете фильтровать заказы по зафиксированным в них недочётам. Откройте страницу исполнителя, нажмите на «Отзывы», затем выберите в фильтре показатель «Только с недочётами». После этого вы сможете посмотреть заказы со всеми недочётами или же выбрать заказы только с одним видом недочётов.