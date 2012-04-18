Клуб API Вебмастера

апрель 2012
API Яндекс.Вебмастера - сайт
t1r1
18 апреля 2012, 14:00

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3 комментария
API Яндекс.Вебмастера: создавайте приложения для работы с данными о сайтах
t1r1
18 апреля 2012, 14:01

Это сообщение адресовано владельцам хостингов, CMS, разработчикам программного обеспечения и онлайн-сервисов для работы с данными о сайтах.

Рады сообщить, что у сервиса Яндекс.Вебмастер теперь есть API – программный интерфейс, который дает возможность разработчикам создавать приложения для работы с пользовательскими данными, хранящимися на сервисе Яндекс.Вебмастер.

Теперь вы можете встроить Яндекс.Вебмастер в панель управления хостингом – и ваши клиенты будут получать информацию о проиндексированных страницах, посещаемости и других важных данных прямо на странице сайта на вашем хостинге. А если сайт был только что создан, они смогут сразу отправить его на индексацию Яндексом и подтвердить свои права на управление.

Примерами возможных приложений являются:

  • создание надстройки Яндекс.Вебмастера к панели управления сайтом хостинговой компании;
  • создание приложений для управления сайтами;
  • разработка модулей и надстроек для систем управления контентом.


Для общения с разработчиками мы создали отдельный клуб.
А на сайте API.yandex.ru появился новый раздел, который будет пополняться историями успеха и примерами, и где вы можете найти техническую документацию и подробные сведения о возможностях API.

1 комментарий
О клубе
t1r1
18 апреля 2012, 14:05

Клуб для разработчиков, использующих API Яндекс.Вебмастера. Здесь можно задать вопрос, получить помощь и консультацию.
Прежде, чем задать вопрос, пожалуйста, ознакомьтесь с технической документацией.
Использование API подразумевает согласие с условиями Пользовательского соглашения.

В клубе существуют метки для поиска ответов на вопросы и каталогизации новых записей. 

 

Если у вас есть общий вопрос, касающийся сервиса Яндекс.Вебмастер и поиска Яндекса, но не относящийся к API - его можно задать в клубе Поиска

4 комментария
готовые скрипты
budin.i
18 апреля 2012, 14:39

Здравствуйте!

а есть готовые скрипты куда надо только дописать свои параметры?и есть пример где можно посмотреть7

9 комментариев
фичреквест
Пожелания к плагину для WordPress
TIgor-DM
18 апреля 2012, 22:17

В связи с публикацией API вебмастера решил написать плагин под WordPress.

Хотелось бы узнать, какие функции хотят увидеть пользователи в нем?

Пока у меня такие идеи:

Виджет в админке (dashboard) с информацией о количестве страниц в поиске, проиндексированных, тИЦ сайта. Информацией о вредоносном коде.

 

4 комментария
CMS,Wordpress
Оригинальные тексты
kuzmin
19 апреля 2012, 14:10

Будет ли добавление их через API?

6 комментариев
оригинальные тексты,фичреквест
Подтверждения запроса на ваше клиентское приложение
Артем Котиков
19 апреля 2012, 14:10

А смогут ли программы, предназначенные для сеошников получить доступ к АПИ Яндекс.Вебмастера? Какие критерии оценки программы при модерации?

2 комментария
получение client_id
Получение разрешения пользователя
TIgor-DM
20 апреля 2012, 13:11

Я так понял получить разрешение зная имя пользователя и пароль нельзя. Есть какой-то способ указать redirect_uri не связанный с доменом сайта, а только относительным путем.

1 комментарий
OAuth-авторизация