Это сообщение адресовано владельцам хостингов, CMS, разработчикам программного обеспечения и онлайн-сервисов для работы с данными о сайтах.
Рады сообщить, что у сервиса Яндекс.Вебмастер теперь есть API – программный интерфейс, который дает возможность разработчикам создавать приложения для работы с пользовательскими данными, хранящимися на сервисе Яндекс.Вебмастер.
Теперь вы можете встроить Яндекс.Вебмастер в панель управления хостингом – и ваши клиенты будут получать информацию о проиндексированных страницах, посещаемости и других важных данных прямо на странице сайта на вашем хостинге. А если сайт был только что создан, они смогут сразу отправить его на индексацию Яндексом и подтвердить свои права на управление.
Примерами возможных приложений являются:
- создание надстройки Яндекс.Вебмастера к панели управления сайтом хостинговой компании;
- создание приложений для управления сайтами;
- разработка модулей и надстроек для систем управления контентом.
Для общения с разработчиками мы создали отдельный клуб.
А на сайте API.yandex.ru появился новый раздел, который будет пополняться историями успеха и примерами, и где вы можете найти техническую документацию и подробные сведения о возможностях API.
Клуб для разработчиков, использующих API Яндекс.Вебмастера. Здесь можно задать вопрос, получить помощь и консультацию.
Прежде, чем задать вопрос, пожалуйста, ознакомьтесь с технической документацией.
Использование API подразумевает согласие с условиями Пользовательского соглашения.
В клубе существуют метки для поиска ответов на вопросы и каталогизации новых записей.
Если у вас есть общий вопрос, касающийся сервиса Яндекс.Вебмастер и поиска Яндекса, но не относящийся к API - его можно задать в клубе Поиска.
Здравствуйте!
а есть готовые скрипты куда надо только дописать свои параметры?и есть пример где можно посмотреть7
В связи с публикацией API вебмастера решил написать плагин под WordPress.
Хотелось бы узнать, какие функции хотят увидеть пользователи в нем?
Пока у меня такие идеи:
Виджет в админке (dashboard) с информацией о количестве страниц в поиске, проиндексированных, тИЦ сайта. Информацией о вредоносном коде.
Будет ли добавление их через API?
А смогут ли программы, предназначенные для сеошников получить доступ к АПИ Яндекс.Вебмастера? Какие критерии оценки программы при модерации?
Я так понял получить разрешение зная имя пользователя и пароль нельзя. Есть какой-то способ указать redirect_uri не связанный с доменом сайта, а только относительным путем.