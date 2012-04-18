Это сообщение адресовано владельцам хостингов, CMS, разработчикам программного обеспечения и онлайн-сервисов для работы с данными о сайтах.

Рады сообщить, что у сервиса Яндекс.Вебмастер теперь есть API – программный интерфейс, который дает возможность разработчикам создавать приложения для работы с пользовательскими данными, хранящимися на сервисе Яндекс.Вебмастер.



Теперь вы можете встроить Яндекс.Вебмастер в панель управления хостингом – и ваши клиенты будут получать информацию о проиндексированных страницах, посещаемости и других важных данных прямо на странице сайта на вашем хостинге. А если сайт был только что создан, они смогут сразу отправить его на индексацию Яндексом и подтвердить свои права на управление.



Примерами возможных приложений являются:

создание надстройки Яндекс.Вебмастера к панели управления сайтом хостинговой компании;

создание приложений для управления сайтами;

разработка модулей и надстроек для систем управления контентом.



Для общения с разработчиками мы создали отдельный клуб.

А на сайте API.yandex.ru появился новый раздел, который будет пополняться историями успеха и примерами, и где вы можете найти техническую документацию и подробные сведения о возможностях API.