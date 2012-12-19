Добрый день!
Пытаюсь написать десктопное приложение (на Python), для работы с Метрикой и Вебмастером, все методы работают, кроме добавления сайта в Вебмастер (http://api.yandex.ru/webm
Код примерно такой:
def add_site(self, uid, site_url):
xml_string = u"<host><name>%s</name></host>" % site_url
rq = urllib2.Request("https://webmaster.yandex.ru/api/%s/hosts" % uid)
rq.add_header('Authorization' , 'OAuth %s' % USER_TOKEN)
rq.add_header('Content-Type' , 'application/xml')
rq.add_header('Content-Length' , len(xml_string))
rq.add_data(xml_string)
f = urllib2.urlopen(rq)
Получаю ошибку 404 (urllib2.HTTPError: HTTP Error 404: Not Found)
Аналогичный метод получения списка сайтов работает:
def get_sites(self, uid):
rq = urllib2.Request("https://webmaster.yandex.ru/api/%s/hosts" % uid)
rq.add_header('Authorization', 'OAuth %s' % USER_TOKEN)
f = urllib2.urlopen(rq)
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина?