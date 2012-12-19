Клуб API Вебмастера

декабрь 2012
Проблема с добавление сайта в Яндекс.Вебмастер
abelouso
19 декабря 2012, 21:46

Добрый день!

Пытаюсь написать десктопное приложение (на Python), для работы с Метрикой и Вебмастером, все методы работают, кроме добавления сайта в Вебмастер (http://api.yandex.ru/webmaster/doc/dg/reference/hosts-add-site.xml).

Код примерно такой:

    def add_site(self, uid, site_url):

        xml_string = u"<host><name>%s</name></host>" % site_url

        rq = urllib2.Request("https://webmaster.yandex.ru/api/%s/hosts" % uid)

        rq.add_header('Authorization' , 'OAuth %s' % USER_TOKEN)

        rq.add_header('Content-Type' , 'application/xml')

        rq.add_header('Content-Length' , len(xml_string))

        rq.add_data(xml_string)

        f = urllib2.urlopen(rq)

Получаю ошибку 404 (urllib2.HTTPError: HTTP Error 404: Not Found)

Аналогичный метод получения списка сайтов работает:

    def get_sites(self, uid):

        rq = urllib2.Request("https://webmaster.yandex.ru/api/%s/hosts" % uid)

        rq.add_header('Authorization', 'OAuth %s' % USER_TOKEN)

        f = urllib2.urlopen(rq)

Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина?

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добавление сайта