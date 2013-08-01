если в тексте есть амперсанд, то текст не оправляется и получаю "400 Bad request".
у меня одного такая проблема? если нет, то есть еще какие нить символы, которые лучше не отправлять?
если в тексте есть амперсанд, то текст не оправляется и получаю "400 Bad request".
у меня одного такая проблема? если нет, то есть еще какие нить символы, которые лучше не отправлять?
Запрос ( Request URL:https://oauth.yandex.ru/a
GET /authorize?response_type=code&client_id={действующий идентификатор приложения} HTTP/1.1
Host: oauth.yandex.ru
Ответ сервера:
HTTP/1.1 302 FOUND
Server: nginx
X-Frame-Options: DENY
Location: https://webmaster.yandex.
Content-Language: ru
Запрос 2 (Request URL:https://webmaster.yandex.
GET /api/v2/verification_code.xml?state=&code=9702455 HTTP/1.1 Host: webmaster.yandex.ru
Ответ сервера 2:
HTTP/1.1 200 OK Server: nginx/1.2.1
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
...
<body><div>Ошибка: WRONG_REFERER</div></body>
...
В чем может быть дело? Пользователь в яндексе авторизован.
а есть ли возможность получать информацию о лимитах на акаунте Яндекс.XML через апи ?