Клуб API Вебмастера

август 2013
Ошибка при отправке уникального текста
kpXXX
1 августа 2013, 14:11

если в тексте есть амперсанд, то текст не оправляется и получаю "400 Bad request".

у меня одного такая проблема? если нет, то есть еще какие нить символы, которые лучше не отправлять?

2 комментария
Ошибка: WRONG_REFERER
XStudent
1 августа 2013, 14:17

Запрос ( Request URL:https://oauth.yandex.ru/authorize?response_type=code&client_id={действующий идентификатор приложения} ) :

GET /authorize?response_type=code&client_id={действующий идентификатор приложения} HTTP/1.1

Host: oauth.yandex.ru

Ответ сервера:

HTTP/1.1 302 FOUND

Server: nginx

X-Frame-Options: DENY

Location: https://webmaster.yandex.ru/api/v2/verification_code.xml?state=&code=9702455

Content-Language: ru

 

Запрос 2 (Request URL:https://webmaster.yandex.ru/api/v2/verification_code.xml?state=&code=9702455 ) :

GET /api/v2/verification_code.xml?state=&code=9702455 HTTP/1.1 Host: webmaster.yandex.ru

Ответ сервера 2:

HTTP/1.1 200 OK Server: nginx/1.2.1

X-Frame-Options: SAMEORIGIN

...

<body><div>Ошибка: WRONG_REFERER</div></body>

...

В чем может быть дело? Пользователь в яндексе авторизован.

5 комментариев
а есть ли возможность получать информацию о лимитах на акаунте Яндекс.XML через апи ?
Евгений Т.
1 августа 2013, 14:17

а есть ли возможность получать информацию о лимитах на акаунте Яндекс.XML через апи ?

1 комментарий