Клуб API Вебмастера

январь 2013
Поисковые запросы - > Мои запросы ДОБАВЛЯТЬ И УДАЛЯТЬ ЧЕРЕЗ API
Анатолий
9 января 2013, 12:03

Поисковые запросы - > Мои запросы ДОБАВЛЯТЬ И УДАЛЯТЬ ЧЕРЕЗ  API.

 

Все доки перекопал, ни единого намека. Оно возможно??? Как??? Намекните хотябы куда думать... 

1 комментарий
поисковые запросы
Данные за длительный срок
hi-mart
11 января 2013, 15:53

Добрый день.

Скажите, существует ли возможность средствами API вебмастера получить списки проиндексированных и удаленных из индекса страниц за более чем недельный срок. А также, можно ли получить полный список таких страниц или список внешних ссылок, вместо ограниченного из 100 записей.

Спасибо.

1 комментарий
индексация