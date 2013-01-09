Поисковые запросы - > Мои запросы ДОБАВЛЯТЬ И УДАЛЯТЬ ЧЕРЕЗ API.
Все доки перекопал, ни единого намека. Оно возможно??? Как??? Намекните хотябы куда думать...
Поисковые запросы - > Мои запросы ДОБАВЛЯТЬ И УДАЛЯТЬ ЧЕРЕЗ API.
Все доки перекопал, ни единого намека. Оно возможно??? Как??? Намекните хотябы куда думать...
Добрый день.
Скажите, существует ли возможность средствами API вебмастера получить списки проиндексированных и удаленных из индекса страниц за более чем недельный срок. А также, можно ли получить полный список таких страниц или список внешних ссылок, вместо ограниченного из 100 записей.
Спасибо.