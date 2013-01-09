Добрый день.

Скажите, существует ли возможность средствами API вебмастера получить списки проиндексированных и удаленных из индекса страниц за более чем недельный срок. А также, можно ли получить полный список таких страниц или список внешних ссылок, вместо ограниченного из 100 записей.

Спасибо.