Подключаю на свой сайт UkraineBazar.com возможность авторизации по протоколу OAuth2.0 с разных соцсетей (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Google, Twitter, Microsoft, MailRu), дошел до Яндекса и споткнулся. У всех redirecturi задается вместе с параметрами запроса (кстати очень неплохо для безопасности), а у Яндекса он прописывается статически на стадии регистрации приложения. Как с этим бороться? Если кто знает библиотеку для ASP.NET - DotNetOpenAuth, так она такую схему не поддерживает и кстати по спецификации протокола OAuth2.0 redirecturi должен задаваться в параметрах запроса. Что делать? Кто знает помогите?