Привет!
Столкнулся с проблемой или точнее ограничением (для меня это всеже проблема) при добавление новых сайтов в яндекс.вебмастер:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error code="USERS_HOSTS_COUNT_L
читать ошибки я умею, но дело в том, что у меня есть портал с уникальным адресом для каждого региона / области / края страны и примерно 1200 населенных пунктов больших и малых... как теперь быть? Есть варианты ?
1) добавить новый аккаунт вебмастера и "повесить" на него остальные 200 городов (можно но не очень и удобно)
2) удалить оставшиеся 200 доменов / городов (вариант конечно)
3) yandex way? ограничение в 1000 в ДНК, принять и жить с этим?
октябрь 2013
25 октября 2013, 14:00
Привет!