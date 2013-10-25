Привет!



Столкнулся с проблемой или точнее ограничением (для меня это всеже проблема) при добавление новых сайтов в яндекс.вебмастер:



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<error code="USERS_HOSTS_COUNT_L IMIT_EXCEEDED"><message>U sers host limit exceeded (1000)</message></error>



читать ошибки я умею, но дело в том, что у меня есть портал с уникальным адресом для каждого региона / области / края страны и примерно 1200 населенных пунктов больших и малых... как теперь быть? Есть варианты ?



1) добавить новый аккаунт вебмастера и "повесить" на него остальные 200 городов (можно но не очень и удобно)



2) удалить оставшиеся 200 доменов / городов (вариант конечно)



3) yandex way? ограничение в 1000 в ДНК, принять и жить с этим?