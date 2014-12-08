Привет!

30 октября в Москве прошел YaC 2014 — пятая технологическая конференция Яндекса. В этот раз программа состояла из шести потоков — Administration, Backend, Frontend, Information Security, Mobile, Research. Конференцию посетило примерно полторы тысячи человек, онлайн-аудитория каждого потока в среднем составляла от 300 до 900 человек.







Технические писатели Яндекса на конференции выступали с мини-докладами на подиуме, а также отвечали на вопросы на стенде Technical Documentation.

Первые два мини-доклада проходили в рамках секции Backend. Алексей Миронов рассказал, как в Яндексе подходят к вопросу документирования программных интерфейсов, какие методики и инструменты для этого используются. Алексею задавали много вопросов, в основном — прикладные, про особенности генерации для конкретных языков программирования.

Максим Горкунов прочитал мини-доклад об использовании XLIFF для локализации github-проектов. Совместная удаленная работа над проектами становится все более популярной, поэтому доклад Максима оказался актуальным и вызвал множество вопросов у слушателей.

Третий мини-доклад читала Инна Белая в рамках секции Frontend. Инна рассказала о системе сборки документации из GitHub-проектов, в качестве примера был выбран процесс, организованный в opensource-проекте BEM.









Стенд Technical Documentation работал в течение всего дня, свои вопросы специалистам Яндекса задали 65 человек. Интересовались как инструментами документирования (в первую очередь — используемыми для генерации из кода), так и подходами к созданию документации (особенностями написания отдельных терминов, коммуникационной составляющей и т.п.). Многие гости спрашивали про продолжение «Гипербатона», который впервые прошел этой весной в Москве. Мы активно думаем в этом направлении и постараемся приятно удивить сообщество в следующем году.

В целом конференция пришла успешно, нам удалось пообщаться с коллегами из других компаний, понять, какие темы было бы интересно обсудить на следующих мероприятиях.

Если вы не смогли посетить конференцию и задать свой вопрос докладчикам, или просто хотите поделиться своими впечатлениями о мероприятии — пишите комментарии к этому посту.

Желающим детально подискутировать на озвученные темы или пообщаться по другим вопросам, связанным с документированием, предлагаем открывать новые темы в нашем клубе!