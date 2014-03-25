Клуб для общения технических писателей на профессиональные темы. Открыт для всех, кто интересуется вопросами документирования, готов делиться своим опытом и перенимать опыт коллег.
Молодым специалистам будет полезна рубрика «Азбука техписателя», в которой публикуются статьи об основах профессии.
Молодым специалистам будет полезна рубрика «Азбука техписателя», в которой публикуются статьи об основах профессии.
Приглашаем всех желающих рассказывать о различных аспектах работы технического писателя. Приветствуются публикации на следующие темы:
- разработка и локализация документации;
- написание технических текстов;
- организация процесса: взаимодействие с заказчиками, контроль качества, учет задач;
- инструменты, используемые в работе;
- введение в специальность.
Делитесь в клубе своими методиками и подходами, интересными статьями и исследованиями о техническом документировании, анонсами конференций.
Задавайте вопросы коллегам и помогайте советами другим.
Задавайте вопросы коллегам и помогайте советами другим.
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