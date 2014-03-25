Клуб для общения технических писателей на профессиональные темы. Открыт для всех, кто интересуется вопросами документирования, готов делиться своим опытом и перенимать опыт коллег.



Молодым специалистам будет полезна рубрика «Азбука техписателя » , в которой публикуются статьи об основах профессии.

Приглашаем всех желающих рассказывать о различных аспектах работы технического писателя. Приветствуются публикации на следующие темы:

разработка и локализация документации;

написание технических текстов;

организация процесса: взаимодействие с заказчиками, контроль качества, учет задач;

инструменты, используемые в работе;

введение в специальность.



Делитесь в клубе своими методиками и подходами, интересными статьями и исследованиями о техническом документировании, анонсами конференций.

Задавайте вопросы коллегам и помогайте советами другим.

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