Добрый день!
Уже завтра состоится «Гипербатон» — первая конференция для технических писателей. На Гипербатоне будет много возможностей для общения, не упустите! Например, во время обеда будут работать тематические столы, где Вы сможете обсудить с коллегами волнующие Вас вопросы. Вас ждут стенды команды технических писателей Яндекса и Яндекс.Перевода. Завершит конференцию круглый стол, на котором эксперты из Яндекса, Лаборатории Касперского, ABBYY и ПроТекста ответят на самые актуальные вопросы индустрии по темам:
- Организация процесса документирования.
- Технологии и инструменты.
- Пользовательская документация.
- Локализация интерфейса и документации.
- Разработка документации на аутсорсе.
Модерировать круглый стол будет Юрий Никулин, руководитель группы документирования поиска и технологий в Яндексе.
И еще, в этот день на мероприятии будет присутствовать вся команда технической документации Яндекса, а это прекрасная возможность задать вопросы, которые так давно Вас интересовали.
Открытая онлайн-трансляция для всех желающих
Еще раз напоминаем, что если Вы не успели зарегистрироваться, но очень хотите послушать доклады, то для Вас мы подготовили онлайн-транляцию. Подключайтесь к нашей трансляции на сайте Technologies. Трансляция начнется на сайте в 11:00 по Московскому времени, устанавливать дополнительные программы для просмотре не требуется.
Вопросы можно задавать не только в зале
Задавайте нашим докладчикам вопросы в Twitter по хештегу #yadoc и в прямом эфире по Skype. Чтобы задать свой вопрос, позвоните на аккаунт Ya Events и дождитесь ответа нашего оператора. Он даст сигнал, когда можно будет говорить. В зал будет передаваться только ваш голос. Звук онлайн-трансляции во время звонка лучше отключить, чтобы не создавать помех. Ответ вы услышите по Skype.
До встречи на Гипербатоне!