Добрый день!

Уже завтра состоится «Гипербатон» — первая конференция для технических писателей. На Гипербатоне будет много возможностей для общения, не упустите! Например, во время обеда будут работать тематические столы, где Вы сможете обсудить с коллегами волнующие Вас вопросы. Вас ждут стенды команды технических писателей Яндекса и Яндекс.Перевода. Завершит конференцию круглый стол, на котором эксперты из Яндекса, Лаборатории Касперского, ABBYY и ПроТекста ответят на самые актуальные вопросы индустрии по темам:

Организация процесса документирования.

Технологии и инструменты.

Пользовательская документация.

Локализация интерфейса и документации.

Разработка документации на аутсорсе.

Модерировать круглый стол будет Юрий Никулин, руководитель группы документирования поиска и технологий в Яндексе.



И еще, в этот день на мероприятии будет присутствовать вся команда технической документации Яндекса, а это прекрасная возможность задать вопросы, которые так давно Вас интересовали.



Открытая онлайн-трансляция для всех желающих

Еще раз напоминаем, что если Вы не успели зарегистрироваться, но очень хотите послушать доклады, то для Вас мы подготовили онлайн-транляцию. Подключайтесь к нашей трансляции на сайте Technologies. Трансляция начнется на сайте в 11:00 по Московскому времени, устанавливать дополнительные программы для просмотре не требуется.



Вопросы можно задавать не только в зале

Задавайте нашим докладчикам вопросы в Twitter по хештегу #yadoc и в прямом эфире по Skype. Чтобы задать свой вопрос, позвоните на аккаунт Ya Events и дождитесь ответа нашего оператора. Он даст сигнал, когда можно будет говорить. В зал будет передаваться только ваш голос. Звук онлайн-трансляции во время звонка лучше отключить, чтобы не создавать помех. Ответ вы услышите по Skype.



До встречи на Гипербатоне!