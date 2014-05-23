Клуб технических писателей

май 2014
Первый Гипербатон уже завтра
Полина Порохова
23 мая 2014, 13:55

Добрый день!

Уже завтра состоится «Гипербатон» — первая конференция для технических писателей. На Гипербатоне будет много возможностей для общения, не упустите! Например, во время обеда будут работать тематические столы, где Вы сможете обсудить с коллегами волнующие Вас вопросы. Вас ждут стенды команды технических писателей Яндекса и Яндекс.Перевода. Завершит конференцию круглый стол, на котором эксперты из Яндекса, Лаборатории Касперского, ABBYY и ПроТекста ответят на самые актуальные вопросы индустрии по темам:

  • Организация процесса документирования.
  • Технологии и инструменты.
  • Пользовательская документация.
  • Локализация интерфейса и документации.
  • Разработка документации на аутсорсе.

Модерировать круглый стол будет Юрий Никулин, руководитель группы документирования поиска и технологий в Яндексе.

И еще, в этот день на мероприятии будет присутствовать вся команда технической документации Яндекса, а это прекрасная возможность задать вопросы, которые так давно Вас интересовали.

Открытая онлайн-трансляция для всех желающих
Еще раз напоминаем, что если Вы не успели зарегистрироваться, но очень хотите послушать доклады, то для Вас мы подготовили онлайн-транляцию. Подключайтесь к нашей трансляции на сайте Technologies. Трансляция начнется на сайте в 11:00 по Московскому времени, устанавливать дополнительные программы для просмотре не требуется.

Вопросы можно задавать не только в зале
Задавайте нашим докладчикам вопросы в Twitter по хештегу #yadoc и в прямом эфире по Skype. Чтобы задать свой вопрос, позвоните на аккаунт Ya Events и дождитесь ответа нашего оператора. Он даст сигнал, когда можно будет говорить. В зал будет передаваться только ваш голос. Звук онлайн-трансляции во время звонка лучше отключить, чтобы не создавать помех. Ответ вы услышите по Skype.


До встречи на Гипербатоне!

гипербатон,конференция,2014
Гипербатон — список книг от команды технических писателей Яндекса
Полина Порохова
24 мая 2014, 16:19

Сегодня в московском офисе Яндекса проходит наша конференция «Гипербатон», и по вашим просьбам мы публикуем список книг, которые было бы полезно прочитать каждому техническому писателю. Кстати, их мы сегодня и дарим за лучшие вопросы: 

  • Нора Галь «Слово живое и мертвое» 
  • Ли ЛеФевер «Искусство объяснять»
  • James Gill «How to Get Started as a Technical Writer»
  • Bernadette Longo «Spurious Coin: A History of Science, Management, and Technical Geraldr»>
  •  J. Alred , Charles T. Brusaw , Walter E. Oliu «Handbook of Technical Writing, Tenth Edition» (Suny Series, Studies in Scientific and Technical Communication) 
  • Joseph M. Williams, Joseph Bizup «Style: Lessons in Clarity and Grace (11th Edition) (Paperback) »
  • Steven A. Schwarzman «Technical Writing Management: A Practical Guide»
  • Sarah O'Keefe, Alan S. Pringle «Technical Writing 101: A Real-World Guide to Planning and Writing Technical Documentation, Second Edition (Paperback)»
книги,гипербатон,конференция,2014
Весенний IT Global Meetup в Питере 30 мая
Salangin
26 мая 2014, 10:46
Объединение IT-сообществ Санкт-Петербурга приглашает техрайтеров на весенний IT Global Meetup.
Подробности и регистрация на мероприятие: http://piter-united.ru

Читать далее

События,Санкт-Петербург,конференция,2014