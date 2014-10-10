Добрый день!
26 сентября команда технических писателей Яндекса представила секцию «Гипербатон» в рамках конференции «Translation Forum Russia». Для нас это был совершенно новый опыт. Среди участников конференции были переводчики, технические писатели, разработчики средств автоматизации перевода таких компаний, как ABBYY Language Services, Easyling, Maxprograms, ИнфоТекс, Нодасофт и не только. География форума также поражала своим разнообразием: Франция, США, Австралия, Великобритания, Израиль и Россия (Красноярск, Воронеж, Магнитогорск, Москва и др.).
Конференцию открыла Светлана Каюшина вводным рассказом о работе группы разработки пользовательской документации и екатеринбургских сотрудниках. Далее Лена Слободчикова выступила со своим дебютным докладом про создание документации для пользователей. Затем Кристина Ярошевич затронула очень важную тему взаимодействия технических писателей и переводчиков при подготовке текстов.
Вторую часть Гипербатона мы посвятили инструментам. На наши мероприятия мы стараемся приглашать специалистов из других компаний. На этот раз Андрей Пшеничнов из ИнфоТеКС рассказал, как они освоили производство пользовательской документации в формате видео. Далее выступила Катя Куненко с рассказом об инструментах, применяемых в Яндексе для разработки документации.
В завершение участников ждал круглый стол «Спроси у доки». Дискуссия получилась насыщенной, участников интересовали вопросы оценки качества документации и переводов, организации взаимодействия писателей и переводчиков при локализации элементов интерфейса, перспективности использования видеороликов в документации и другие вопросы.
Спасибо большое всем, кто был с нами на конференции!
Фотографии с мероприятия