Уже завтра в Москве пройдет очередной, пятый по счету, YaC. Наша команда участвует в конференции. Мы подготовили стенд и три мини-доклада.



Всех зарегистрировавшихся на YaC ждем на стенде Технической документации. Остальных приглашаем присоединиться к веб-трансляции.



Расписание наших выступлений