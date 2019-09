Любопытный вебинар Майкла Пристли (Michael Priestly), создателя DITA, о перспективной DITA 2.0

Если коротко, то DITA стала слишком сложной для обычных людей и, чтобы не терять пользователей, помимо XML DITA (XDITA) в скором будущем мы получим еще и облегченную HTML5 DITA (HDITA), где будет всего около 30 тегов вместо 94.

И еще немного. Возможно, кому-то будет интересен/полезен обзор «Кто, как и почему использует DITA в 2014?»: The State of DITA in 2014 (в виде презентации на английском).