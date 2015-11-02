Пятница, 6 ноября, Firstline. С 19-30 до 21. На очередной встрече технические писатели нашего города рассказывают о своих достижениях, делятся секретами и перенимают опыт.

Коллеги, прошло почти три месяца с нашей прошлой встречи! Пора собраться и убедиться, что мы есть, и нас много. На улице осенний дождь, но в гостях у Firstline как обычно комфортно и сытно. Итак, мы все приходим 6 ноября, в пятницу, на нашу четвертую встречу.

Основная тема — Разработка корпоративного руководства по стилю (Style Guide). На Гипербатоне выступление Татьяны Грачевой "Руководство по стилю документации: зачем и как" было одним из самых интересных. На встрече с помощью Алексея Агибалова мы обсудим задачи такого руководства, проблемы его создания и применения.

После перерыва вместе с Максимом Гревцовым мы обсудим плюсы и минусы Simplified Technical English. Обсуждение пройдет в формате lean coffee.

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