Клуб технических писателей

ноябрь 2015
IV встреча сообщества технических писателей Санкт-Петербурга
Salangin
2 ноября 2015, 09:46

Пятница, 6 ноября, Firstline. С 19-30 до 21. На очередной встрече технические писатели нашего города рассказывают о своих достижениях, делятся секретами и перенимают опыт.

Коллеги, прошло почти три месяца с нашей прошлой встречи! Пора собраться и убедиться, что мы есть, и нас много. На улице осенний дождь, но в гостях у Firstline как обычно комфортно и сытно. Итак, мы все приходим 6 ноября, в пятницу, на нашу четвертую встречу.

Основная тема — Разработка корпоративного руководства по стилю (Style Guide). На Гипербатоне выступление  Татьяны Грачевой "Руководство по стилю документации: зачем и как" было одним из самых интересных. На встрече с помощью Алексея Агибалова мы обсудим задачи такого руководства, проблемы его создания и применения.
После перерыва вместе с Максимом Гревцовым мы обсудим плюсы и минусы Simplified Technical English. Обсуждение пройдет в формате lean coffee.

Регистрируйтесь на Timepad и приходите!

 

 

1 комментарий
СПб,События,обучение,2015,мероприятия
Веб-терминология
bryston
6 ноября 2015, 10:37

Добрый день!

Не могу найти единой веб-терминологии.

Подскажите, как Вы описываете работу пользователя с сайтами/порталами?

Ниже привожу пример, в котором "главные действующие лица":

1. Главная страница сайта.
2. Рабочая страница сайта.
3. На рабочей странице имеются поля ввода, флажки, переключатели и т. д. (аналогично оконным приложениям).
4. Если открывается страница поверх главной/рабочей, называем ее всплывающей страницей.
5. Далее идет описание как для оконных приложений.

Заранее спасибо!

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50 перспективных профессий, наиболее востребованных на рынке труда
Кристина
9 ноября 2015, 11:11

Приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г. «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования»

Под пунктом 47 идет Технический писатель Только почему среднее проф. образование, а не высшее? А какое у вас образование - среднее или высшее?

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профессия
markdown с html
Екатерина Спиридонова
27 ноября 2015, 14:48

Добрый день!

 

Есть ли в вашем клубе возможность получить совет, задать вопрос - с конкретной проблемой при документировании?

 

Буду рада помощи.

 

Мы пишем статьи в маркдауне.

Мне потребовалось изменить вложенные списки с вида:

1.

   1.

      1.

      2

   2.

   3.

2.

в такой:

1.

   1.1

      1.1.1

      1.1.2      

   1.2

   1.3

2.

Для понимания при описании взаимосвязей между пунктами второй вариант куда лучше.

В markdown поддерживаются html теги. Меня интересует расположение стиля:

  • куда ставить блок <style>?
  • нужно ли прописывать тогда остальные html теги?
  • или можно прописать сразу в открывающем теге <ol>?

 

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