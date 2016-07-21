Коллеги, Санкт-Петербургское сообщество технических писателей приглашает всех на IT Global Meetup #8, который состоится 23 июля 2016 , в субботу в CПб.



Расписание докладов нашего сообщества:

Пояснения к программе:

- 13:00-13:30 Поток 3

- Информационная архитекура DITA против хаоса в документации

(Darwin Information Typing Architecture. Промышленный подход к разработке документации на основе принципа единого источника. Метаданные. Преобразование в RTF, PDF,HTML. XML-редактор oXygen. Учебные и справочные ресурсы)

- Станислав Салангин



- 14:00-14:30 Поток 3

- Быстрая разработка технического текста для интернета. Советы лингвиста

(Особенности написания Web-текстов. Важные детали и несерьезные решения. Тех. писатель поневоле: нюансы адаптации специалиста в незнакомой среде, а также оптимизация поглощения новой информации. Как набраться уверенности в себе и овладеть новыми навыками с минимальными затратами времени и нервов)

- Вячеслав Эскин



- 17.00-17.40

- Жадный техрайтер: работает в офисе, подрабатывает на стороне, нарабатывает на митапах

(Когда можно работать на стороне. Как искать подработку, кто может быть полезен в этом. Как не дать себя кинуть. Сколько просить за подработку. Сколько нужно работать.)

- Наталья Орлова



- 16.00-16.40

Ингредиенты успеха документации

Наталия Желнова

Участие бесплатное, необходима регистрация: piter-united.ru . Ждём вас!