Добрый день,
Мы опубликовали программу четвертого Гипербатона, который состоится 4 июня и пройдет в одновременно в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Конференция разделена на следующие тематические блоки:
- Документация для разработчиков.
- Локализация.
- Инструменты.
Напоминаем, что участие в конференции бесплатное, но необходимо зарегистрироваться. Регистрация закрывается 31 мая в 17:00 по московскому времени.
Количество мест ограничено. Мы просматриваем все заявки вручную, поэтому могут быть некоторые задержки в получении ответа по статусу участия.
Да пребудет с вами Сила!