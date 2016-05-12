Клуб технических писателей

май 2016
Опубликована программа четвертого Гипербатона
Юрий
12 мая 2016, 12:25

Добрый день, 

Мы опубликовали программу четвертого Гипербатона, который состоится 4 июня и пройдет в одновременно в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Конференция разделена на следующие тематические блоки:

  • Документация для разработчиков. 
  • Локализация. 
  • Инструменты.

Напоминаем, что участие в конференции бесплатное, но необходимо зарегистрироваться. Регистрация закрывается 31 мая в 17:00 по московскому времени.

Количество мест ограничено. Мы просматриваем все заявки вручную, поэтому могут быть некоторые задержки в получении ответа по статусу участия.

Да пребудет с вами Сила!

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