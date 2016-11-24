Всем привет,

Рады сообщить, что открылась регистрация на первый Мини-Гипербатон. Это мероприятие в новом формате: мы собираем небольшое число участников вечером в рабочий день для обмена опытом на заданную тему.

Мини-Гипербатон состоится 12 декабря в Санкт-Петербурге и 13 декабря в Москве.

В камерной обстановке мы обсудим, как сделать вашу документацию понятнее и полезнее, поделимся:

- приемами работы с текстом;

- методами улучшения справки.

В программе два доклада и неформальная дискуссия с участниками встречи. Специалисты из Яндекса будут рады ответить на ваши вопросы и узнать о вашем опыте.

Участие в конференции бесплатное, но количество мест ограничено, поэтому необходимо зарегистрироваться.

Для всех, кто не сможет присутствовать, позднее мы выложим видеозаписи докладов.

Да пребудет с вами Сила!