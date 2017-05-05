Добрый день,
С радостью сообщаем, что открылась регистрация на пятый Гипербатон.
Мероприятие состоится 3 июня в московском офисе Яндекса. Также можно присоединиться к онлайн-трансляции.
Участие бесплатное, количество мест ограничено.
С этого года Гипербатон проводится в расширенном формате. Теперь это — профильная конференция по вопросам разработки документации и локализации контента.
Гостей ждут тематические секции:
- Документирование
- Локализация
- Инструментарий
Программу конференции анонсируем позже.
Да пребудет с вами Сила!