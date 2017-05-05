Здравствуйте, коллеги!

Нашу документацию читают и технические специалисты, и обычные пользователи. Первым интересно устройство продукта, а вторым — решение задач. Проблема в том, чтобы угодить и тем, и другим.

Например, есть описание справочника. Технический специалист хочет знать о том, как этот справочник связан с другими объектами и настройками, какие нюансы есть в его заполнении. Для обычного же пользователя этот справочник — лишь один шаг в решении задачи.

Мешать техническое и пользовательское описание нельзя, но и усложнять структуру тоже не хочется. Пока что склоняюсь к такому варианту:

Главная страница Общая тема Инструкция 1 Инструкция 2 Шаг 1 Шаг 2 Решение проблем Технические нюансы Справочник 1 Справочник 2



Беда в том, что связь конкретного справочника с общей темой не всегда очевидна. А значит, читателю будет тяжело найти нужную статью.

Что вы думаете о такой структуре? Как можно сделать лучше?