Всем привет,

Рады сообщить, что 11 декабря в Москве и 13 декабря в Санкт-Петербурге состоится Мини-Гипербатон, посвященный технологии DITA. Докладчики расскажут об автоматизации редактуры, адаптации готовых шаблонов, изменении языка разметки, а также информационной архитектуре и подходах к проектированию технической документации.

Программу мероприятия и открытие регистрации мы анонсируем дополнительно.

Напоминаем, что Мини-Гипербатон — камерное мероприятие для обмена опытом на заданную тему с упором на живое общение, рассчитанное на небольшое количество участников. Для всех, кто не сможет присутствовать, мы выложим видеозаписи докладов.