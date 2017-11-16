Список приведен в хронологическом порядке выступлений. Программа: http://2017.secr.ru/lang/ru/program/agenda
20.10.17
Управление знаниями в “Лаборатории Касперского” http://0x1.tv/20171020DK
Контент для пользователя — битва за эффективность http://0x1.tv/20171020DL
Документация как код в промышленных масштабах http://0x1.tv/20171020DM
Confluence и collaborative documentation — возможности и подводные камни http://0x1.tv/20171020DN
21.10.17
Документация — что может пойти не так. Типичные сложности и подводные камни http://0x1.tv/20171021DF
Как найти, настроить и внедрить техписателя http://0x1.tv/20171021DG
Единый источник в документации — подходит вашей команде или нет? http://0x1.tv/20171021DH
От Knowledge Acquisition к Knowledge Management http://0x1.tv/20171021DI
Автоматизация оценки качества пользовательского контента http://0x1.tv/20171021DJ