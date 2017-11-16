Клуб технических писателей

ноябрь 2017
Видео выступлений с докладами секции Technical Documentation and Communication на конференции SECR-2017
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16 ноября 2017, 15:04

Список приведен в хронологическом порядке выступлений. Программа: http://2017.secr.ru/lang/ru/program/agenda

20.10.17

Управление знаниями в “Лаборатории Касперского” http://0x1.tv/20171020DK

Контент для пользователя — битва за эффективность http://0x1.tv/20171020DL

Документация как код в промышленных масштабах http://0x1.tv/20171020DM

Confluence и collaborative documentation — возможности и подводные камни http://0x1.tv/20171020DN

21.10.17

Документация — что может пойти не так. Типичные сложности и подводные камни http://0x1.tv/20171021DF

Как найти, настроить и внедрить техписателя http://0x1.tv/20171021DG

Единый источник в документации — подходит вашей команде или нет? http://0x1.tv/20171021DH

От Knowledge Acquisition к Knowledge Management http://0x1.tv/20171021DI

Автоматизация оценки качества пользовательского контента http://0x1.tv/20171021DJ

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DocFactor'17: новосибирская конференция о технической документации
Семён Факторович
21 ноября 2017, 13:13

26 ноября в Новосибирске пройдет конференция о технической документации DocFactor.

Доклады:

Стоп! Снято! Видео в технической документации (Павел Семенов, Сбертех, Новосибирск) 

Поддержка поддержки. Как настраивать процессы документирования в условиях полного цикла выпуска «железа» (Константин Медведев, Тион, Новосибирск) 

Оценка трудозатрат и сроков документирования (Александр Лебедев, Философт, Москва) 

Документация как код в промышленных масштабах (Николай Волынкин, Plesk, Новосибирск) 

Из чего же сделаны наши стайлгайды (Семён Факторович, documentat.io, Новосибирск) 

С той стороны зеркального стекла: взгляд на документацию с точки зрения бизнеса (Максим Строев, HDsoft/Zodiac Interactive, Новосибирск) 

Системный подход к организации процессов документирования в продуктовой ИТ-компании (Виктория Кондрашук, Финансовые информационные системы, Новосибирск)

Мой заказчик — война. Парадоксы и лайфхаки разработки документации для военных (Леонид Станкевич, UNISCAN RESEARCH, Новосибирск)

Участие в конференции бесплатное, для зарегистрировавшихся участников будет организована онлайн-трансляция.

Сайт конференции: http://docfactor.ru

Регистрация: http://docfactor.ru/register

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Мини-Гипербатон про DITA. Анонс мероприятия
Юрий
24 ноября 2017, 12:00

Всем привет, 

Мини-Гипербатон про технологию DITAРады сообщить, что 11 декабря в Москве и 13 декабря в Санкт-Петербурге состоится Мини-Гипербатон, посвященный технологии DITA. Докладчики расскажут об автоматизации редактуры, адаптации готовых шаблонов, изменении языка разметки, а также информационной архитектуре и подходах к проектированию технической документации. 

Программу мероприятия и открытие регистрации мы анонсируем дополнительно.

Напоминаем, что Мини-Гипербатон — камерное мероприятие для обмена опытом на заданную тему с упором на живое общение, рассчитанное на небольшое количество участников.  Для всех, кто не сможет присутствовать, мы выложим видеозаписи докладов.

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мини-гипербатон,Яндекс,конференция,2017
Мини-Гипербатон про DITA. Регистрация открыта
Юрий
28 ноября 2017, 11:20

Мини-Гипербатон про технологию DITA

Добрый день, 

Рады сообщить, что опубликована программа и открыта регистрация на Мини-Гипербатон, посвященный технологии DITA. 

Участие в конференции бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

Мини-Гипербатон — камерное мероприятие для обмена опытом на заданную тему с упором на живое общение, рассчитанное на небольшое количество участников. Чтобы встреча прошла наиболее продуктивно, отбор проводится с учетом опыта и интересов зарегистрировавшихся. После мероприятия мы выложим видеозаписи докладов.

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