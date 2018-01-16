Клуб технических писателей

январь 2018
Материалы Мини-Гипербатона про DITA
Юрий
16 января 2018, 15:00

Он ушел, но обещал вернуться. Мини-Гипербатон про DITA. 11, 13 декабря 2017 годаВ декабре мы провели Мини-Гипербатоны, посвященные DITA. Мероприятия проходили в Москве и Санкт-Петербурге. 

Рады сообщить, что материалы с конференции опубликованы. 

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