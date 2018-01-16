В декабре мы провели Мини-Гипербатоны, посвященные DITA. Мероприятия проходили в Москве и Санкт-Петербурге.
Рады сообщить, что материалы с конференции опубликованы.
Видео
- Кто и для чего использует DITA — Михаил Острогорский, Философт
- Автоматическая редактура DITA-документов c помощью Schematron — Кирилл Бордовский, Яндекс
- Информационная архитектура технической документации: как правильно использовать технологию DITA — Михаил Острогорский, Философт
- Моя DITA — Алексей Миронов, Яндекс
Фотографии