Два года назад в «Лаборатории Касперского» прошла первая встреча «ProКонтент» для технических писателей, редакторов, переводчиков и локализаторов. 20 марта 2018 года мы вновь собираем у себя всех желающих, чтобы раскрыть секреты и поговорить о том, что нас объединяет — о контенте.

Если вы занимаетесь подготовкой контента или руководите процессом его создания, то наверняка задумывались (или еще задумаетесь): «А полезно ли то, что я делаю?», «Удается ли мне по-настоящему общаться с пользователем?», «Полезен ли и понятен ли ему наш контент?».

На встрече сотрудники нескольких департаментов «Лаборатории Касперского» расскажут о том, как мы повышаем качество взаимодействия с пользователем в условиях высоконагруженных проектов.

Первая часть конференции будет посвящена вопросам бренда, его tone of voice, органичной интеграции контента прямо в продукт пользователя. Отдельный доклад будет рассказывать об организации командной работы технических писателей на основе гибких методологий (agile).

Вторая часть конференции расскажет об инструментах технических писателей, автоматизации их работы, а также о локализации и локализационном тестировании. Мы продаем наши продукты в более чем 150 странах по всему миру, поэтому нам приходится локализовывать их почти на 40 языков. В рамках трех докладов о локализации мы обсудим некоторые аспекты этого непростого процесса.

Мы расскажем вам о том, как отвечаем на эти вопросы сами, и поделимся своими рецептами.

Регистрируйтесь на конференцию: https://kas.pr/ya-procontent3

Конференция будет интересна техническим писателям, локализаторам, специалистам по управлению знаниями в компании, а также всем, кто участвует в разработке документации, включая руководителей отделов, менеджеров проектов, редакторов, переводчиков технических текстов.