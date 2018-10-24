Всем привет,

7 декабря в Москве и 13 декабря в Санкт-Перербурге состоится Мини-Гипербатон, посвященный метрикам эффективности документации.

Мы рассматриваем варианты расширения формата мероприятия, поэтому если вы хотите поделиться опытом оценки эффективности документации — пишите на yandex-techdoc@yandex-team.ru

Программу мероприятия и открытие регистрации для каждого города мы анонсируем дополнительно.

Напоминаем, что Мини-Гипербатон — камерное мероприятие для обмена опытом на заданную тему с упором на живое общение, рассчитанное на небольшое количество участников. Для всех, кто не сможет присутствовать, мы выложим видеозаписи докладов.