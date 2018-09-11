Всем привет,

Опубликована программа Шестого Гипербатона, который состоится 22 сентября в Москве.

Докладчиками на конференции выступят сотрудники компаний Яндекс, Философт, Intel Corporation, Intento и Левша.

Напоминаем, что участие в конференции бесплатное, но необходимо зарегистрироваться и получить приглашение. Количество мест ограничено вместительностью зала и пригласить всех желающих мы, к сожалению, не сможем. Пожалуйста, расскажите в анкете о своем опыте, чтобы мы смогли больше узнать о ваших успехах и сделать правильный выбор. Для всех, кто не сможет присутствовать лично, будет организована онлайн-трансляция.

Мы просматриваем все заявки вручную, поэтому могут быть задержки в получении ответа по статусу участия.