Клуб технических писателей

сентябрь 2018
Шестой Гипербатон. Опубликована программа
Юрий
11 сентября 2018, 15:23

Всем привет, 

Опубликована программа Шестого Гипербатона, который состоится 22 сентября в Москве.

Докладчиками на конференции выступят сотрудники компаний Яндекс, Философт, Intel Corporation, Intento и Левша.

Напоминаем, что участие в конференции бесплатное, но необходимо зарегистрироваться  и получить приглашение.  Количество мест ограничено вместительностью зала и пригласить всех желающих мы, к сожалению, не сможем. Пожалуйста, расскажите в анкете о своем опыте, чтобы мы смогли больше узнать о ваших успехах и сделать правильный выбор. Для всех, кто не сможет присутствовать лично, будет организована онлайн-трансляция. 

Мы просматриваем все заявки вручную, поэтому могут быть задержки в получении ответа по статусу участия.

2 комментария
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