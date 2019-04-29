Всем привет,

Рады сообщить, что открыта регистрация на Седьмой Гипербатон. Мероприятие состоится 25 мая в Москве.

В этом году мы поговорим об организации процессов разработки и актуализации документации в производственных компаниях, сложностях, возникающих при миграции больших массивов документации в случае изменения инструментов документирования, языках облегченной разметки и документации на open-source продукты, управлении внутренними знаниями в компании. Обсудим опыт организации процессов локализации в разных компаниях и посмотрим на доменно-адаптивные движки переводов. В программе примут участие спикеры от компаний Яндекс, DevExpress, ГК «Доброфлот», Лаборатория Касперского, Intento.

Подробная программа будет опубликована и анонсирована дополнительно, следите за новостями.

Участие в конференции бесплатное, но нужно зарегистрироваться и получить приглашение. Количество мест ограничено вместительностью зала и пригласить всех желающих мы, к сожалению, не сможем. Пожалуйста, расскажите в анкете о своем опыте, чтобы мы смогли больше узнать о ваших успехах и сделать правильный выбор. Для всех, кто не сможет присутствовать лично, будет организована онлайн-трансляция.