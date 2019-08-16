Добрый день!

В нашей компании хотят перейти к единому источнику документации и внедрить подход Doc As Code.

Какие требования:

Хранить всю информацию в исходниках, написанных на легковесном языке разметки Asciidoc. Хранить исходники в репозитории в Git. Из исходников создать html-файлы и разместить на сайт. Собрать из нескольких исходников документ, применить к нему стили и сконвертировать в pdf.

Какие трудности:

Нужен инструмент, который из исходников создаст html-файлы и разместит их на сайт. Нужен инструмент, который сможет по тегам найти в репозитории определённые исходники и собрать из них документ. Нужен инструмент, который к собранному документу применит стили (заранее подготовленный шаблон) и сконвертирует его в pdf.

Помогите, пожалуйста, выбрать инструменты и преодолеть перечисленные трудности.

Мы только в самом начале пути и ещё полны энтузиазма, поэтому активно исследуем форумы/статьи и пр. в поисках наилучших практик. Буду очень благодарна за совет/ссылку/статью по данной теме. А может быть, кто-то поделится собственным опытом и наставит нас на путь истинный).

С уважением, Эльвина