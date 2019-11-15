Рады сообщить, что опубликована программа и открыта регистрация на Мини-Гипербатон про генерацию документациию в Москве и Санкт-Петербурге.

Мы также принимаем заявки на секцию блиц-докладов Lightning talks: рады будем узнать о вашем опыте генерации документации.

Мини-Гипербатон рассчитан на небольшое количество гостей и нацелен на живое общение. Те, кто не попадет на встречу, смогут посмотреть доклады в записи. Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Чтобы встреча прошла наиболее продуктивно, отбор проводится с учетом опыта и интересов зарегистрировавшихся.