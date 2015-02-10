Здесь мы будем рассказывать о новостях и тонкостях использования нашего API.
Подробное описание API представлено в документации. Также вам может пригодиться раздел с ответами на популярные вопросы.
Чтобы начать работу с API Яндекс.Директа, ознакомьтесь с информацией о доступе. Посмотрите рекомендации и требования к приложениям, если вы хотите написать на основе API свою программу.
Вопросы об API можно задавать через форму обратной связи.
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