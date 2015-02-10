API Яндекс.Директа

февраль 2015
Приветствуем вас в официальном блоге API Яндекс.Директа
10 февраля 2015, 12:59

Здесь мы будем рассказывать о новостях и тонкостях использования нашего API.

Подробное описание API представлено в документации. Также вам может пригодиться раздел с ответами на популярные вопросы.

Чтобы начать работу с API Яндекс.Директа, ознакомьтесь с информацией о доступе. Посмотрите рекомендации и требования к приложениям, если вы хотите написать на основе API свою программу.

Вопросы об API можно задавать через форму обратной связи.


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Описание песочницы - тестовой среды для отладки приложений
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Команда API Яндекс.Директа

Дайджест новостей / News Digest
10 февраля 2015, 13:03

29.01.2015
Добавлено ограничение для метода CreateOrUpdateBanners (Live): не более 1000 объявлений в одном вызове.

20.01.2015
Все обращения к API Директа, в том числе получение WSDL-описания, выполняются по протоколу HTTPS. Доступ по протоколу HTTP закрыт.

17.12.2014
Добавлен параметр клиента DisplayStoreRaiting в методы GetClientInfo (Live) и UpdateClientInfo (Live).

01.12.2014
Изменилась стоимость условной единицы в евро, долларах США, швейцарских франках, тенге и турецких лирах.

Все изменения версии API 4 Live.

English version

29.01.2015
Added a limitation for the CreateOrUpdateBanners (Live) method: no more than 1000 ads per call.

20.01.2015
All interaction with the API, including getting WSDL descriptions, is performed over the HTTPS protocol. HTTP access is forbidden.

17.12.2014
Added the DisplayStoreRating client parameter to the GetClientInfo (Live) and UpdateClientInfo (Live) methods.

01.12.2014
The price of units in euros, dollars, francs, tenge, and liras changed.

All changes: API 4 Live.

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Новое в API Директа / Direct API News
26 февраля 2015, 19:37

В метод Keyword (Live) добавлена операция Get, предназначенная для получения значений продуктивности фраз.

Автоброкер теперь постоянно включен для всех фраз (в версиях 4 и Live 4): методы GetBanners, GetBannerPhrases и GetBannerPhrasesFilter всегда возвращают в параметре AutoBroker значение Yes. Отключение автоброкера не поддерживается: методы CreateOrUpdateBanners и UpdatePrices игнорируют входной параметр AutoBroker.


English version

Added the Get operation to the Keyword (Live) method for getting keyword productivity values.

 
AutoBroker is always on for all phrases (4 and "Live 4" versions): The GetBanners, GetBannerPhrases, and GetBannerPhrasesFilter methods always return "Yes" in the AutoBroker parameter. Disabling AutoBroker is not supported: The CreateOrUpdateBanners (Live) and UpdatePrices methods ignore the AutoBroker input parameter.

news,новости