Здесь мы будем рассказывать о новостях и тонкостях использования нашего API.

Подробное описание API представлено в документации. Также вам может пригодиться раздел с ответами на популярные вопросы.

Чтобы начать работу с API Яндекс.Директа, ознакомьтесь с информацией о доступе. Посмотрите рекомендации и требования к приложениям, если вы хотите написать на основе API свою программу.

Вопросы об API можно задавать через форму обратной связи.

Другие полезные ссылки:

Обучающий онлайн-курс Как начать работать с API

Руководство по переходу с версий 4 и Live 4 на версию 5

Коды ошибок и предупреждений

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