26.06.2015
В открытом доступе появились первые методы API 5 — нового программного интерфейса Директа с полностью перестроенной архитектурой.
API 5 в разы удобнее и быстрее предыдущих версий. В течение года он будет работать надстройкой к уже привычному API 4 live, так что вы можете параллельно использовать новые и старые методы, понемногу переключаясь на работу с пятой версией и оптимизируя рутинные операции.
Все свежие настройки и форматы в Директе будут поддерживаться именно в API 5. А уже сейчас в нём можно управлять ставками и работать с рекламными материалами: создавать группы и объявления, добавлять ключевые слова, визитки, быстрые ссылки. По мере добавления новых методов мы поделимся с вами новостями.
Ключевые особенности API 5:
- Для операций с разными классами объектов теперь есть отдельные веб-сервисы. И у каждого — свой унифицированный набор методов. Такая архитектура позволяет работать только с нужными вам наборами данных, не выгружая все связанные с ними дополнительные параметры, и легко встраивать новые функции с поддержкой обратной совместимости.
- Все объекты и ошибки более подробно задокументированы. По итогам операции вы получаете Id каждого объекта и подробный отчет обо всех объектах внутри запроса. Так что если в процессе случится ошибка, вы точно будете знать, где возникла проблема, а какие объекты успешно созданы или отредактированы.
- Меньше ограничений и более гибкая система баллов. Мы упразднили почти все суточные ограничения на количество запросов с одним и тем же методом, так что теперь только вы решаете, на какие операции важнее потратить баллы. Сами баллы списываются за каждую операцию и рассчитываются точнее, поскольку для незначительных правок больше не приходится выгружать и загружать обратно всю кампанию. Они начисляются не раз в сутки, а равномерно в течение дня. Посмотреть, сколько баллов потрачено за операцию и сколько их еще осталось на сегодня, можно в ответе сервера.
- Универсальный язык методов. Названия методов теперь максимально приближены к международному обиходу, чтобы в них было проще сориентироваться. Banner превратился в Ad, Phrase — в Keyword и так далее.
- И много других изменений с учетом обратной связи от пользователей. Например, постраничная выборка данных и другие функции, о которых просили разработчики.
Изучайте API 5 в документации и на практике и делитесь с нами обратной связью. Мы будем благодарны вам за отзывы и предложения.
Версии 4 и 4 live будут закрыты только в 2016 году. И об этом мы, конечно, предупредим вас заранее. Но изучение новой версии лучше не откладывать на потом, поскольку интерфейс Директа стремительно пополняется новыми настройками, которые будут поддерживаться в API 5.
26.06.2015
We’ve released the first methods for API 5 – our redesigned Yandex.Direct application programming interface.
API 5 is much more convenient and faster than previous versions. It will work as an add-on to the familiar API Live 4 for a year, so you will be able to use both old and new methods at once and seamlessly switch to the fifth version while optimizing your routine operations.
All new Yandex.Direct’s features will be supported in API 5. Now you can manage your bids, keywords, vCards, and sitelinks, as well as create ad groups and ads via the new API. You can learn about the other methods as they roll out from our news.
Key features:
- Dedicated web services for each object type. Each web service provides its own unified methods. This approach allows you to work only with the needed objects and parameters without passing unnecessary data, and easily embed new functions with backward compatibility.
- The system will provide comprehensive response per object. All operations now return the ID of every object and a detailed report on all the objects in the request. You can easily identify errors as well as which objects were successfully created or edited.
- Less restrictions and a more flexible point system. Now the number of requests per day per method is not restricted, so you can choose which methods to spend your points on. Points are now charged per operation and are calculated more precisely, so that you don't need to download and upload the entire campaign to make small edits anymore. Points are granted evenly throughout the day, rather than once a day. You can check the server response for how many points were spent on each operation and how many daily points remain.
- Unified objects and method names. Method and object names have been revised to meet best practices and flatten out the learning curve. For example, "Banner" is changed to "Ad", "Phrase" is now called "Keyword", and so on.
- Other changes based on user feedback. For example, we have implemented data paging, partial requests and other features suggested by developers.
Please read the documentation for API 5 – your feedback is highly appreciated. We’ll take all user feedback and suggestions into account.
The sunset for API Live 4 is scheduled for 2016, but we will be sure to let you know in advance. However, we recommend that you start learning API 5, since most of the new features that we are rapidly adding to Yandex.Direct will only be supported there.