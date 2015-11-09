09.11.2015

В метод CreateNewReport (Live) добавлена возможность получать в отчете данные по типу операционной системы (mobile_platform) и типу связи (carrier_type) (только для рекламы мобильных приложений).

В сервис Keywords добавлена возможность получать количество показов и кликов по ключевой фразе за 28 дней (метод get) и возможность назначать ставку или приоритет для создаваемой ключевой фразы (метод add).