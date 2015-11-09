API Яндекс.Директа

ноябрь 2015
Новости API / API News
9 ноября 2015, 18:32

09.11.2015

В метод CreateNewReport (Live) добавлена возможность получать в отчете данные по типу операционной системы (mobile_platform) и типу связи (carrier_type) (только для рекламы мобильных приложений).

В сервис Keywords добавлена возможность получать количество показов и кликов по ключевой фразе за 28 дней (метод get) и возможность назначать ставку или приоритет для создаваемой ключевой фразы (метод add).

 

The CreateNewReport (Live) method now allows you to get report data on the type of OS (mobile_platform) and connection (carrier_type) (only for mobile app ads).

The Keywords service has added ability to get the number of impressions and keys for a keyword over 28 days (the get method) and set the bid or priority for the keyword being created (the add method).

news,новости
Изменения в структуре дерева регионов России / Сhanges to the Russian regions tree
11 ноября 2015, 17:57

Приблизительно через неделю в Директе изменится представление настроек геотаргетинга: мы уточним территориальное деление внутри регионов России и отразим в их составе районы и округа.

В связи с изменениями в структуре российского геодерева у городов изменится идентификатор родительского региона в API. Например, для города Балаково ParentID станет Балаковский район (вместо текущего «Саратов и область»). А вот для самого Балаковского района в ParentID уже будет установлен «Саратов и область».

Обновление дерева регионов повлечет за собой изменение геобазы, передаваемой методом GetRegions (или GetRegions (Live)). Если ваше приложение не поддерживает автоматическое обновление геодерева, вам необходимо будет внести изменения вручную — сразу после того, как новые данные появятся в открытом доступе. О возможности обновления мы сообщим вам дополнительно.

С запуском в статистике при группировке по региону начнут собираться данные по районам. Статистика за предыдущие периоды не изменится.


English version

In about a week, the geotargeting settings in Direct will be changed. The layout of areas in the Russian regions will be refined to specify districts and regions more accurately.

Due to changes in the Russian geo-tree structure, the parent region IDs of cities in the API are also going to be changed. For example, new ParentID for Balakovo will be “Balakovsky District” instead of the current “Saratov and oblast”. And Balakovsky District itself will already have “Saratov and oblast” in its ParentID.

Updates to the regions tree will cause changes in the geo database returned by the GetRegions (or GetRegions (Live)) method. If your application does not support automatic updates for the geo-tree, you will need to make these changes manually when the new data becomes publicly available. You will be notified again once the update is possible.

After the launch, the statistics at the regional level will display data for each district. At the same time, statistics for previous periods will not change.

news,api4,api4live,новости
Новости API / API News
26 ноября 2015, 17:12

26.11.2015

В структуре дерева регионов России произошли изменения. Обновите в своих приложениях список регионов, передаваемый методом GetRegions.


English version

The Russian regions tree has changed. Please update the regions tree returned by the GetRegions method in your applications.

news,новости