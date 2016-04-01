Как вы знаете, в июне прошлого года мы запустили API 5 — версию с абсолютно новой архитектурой, которая позволяет легко добавлять почти любую функциональность с поддержкой обратной совместимости. Как и планировали, все это время пятую версию можно было использовать как удобное дополнение предыдущих. При этом именно в API 5 поддерживаются все новые возможности Директа, так что вы наверняка знакомы с особенностями работы сервисов пятой версии.

Сегодня мы хотим рассказать вам о планах постепенного перехода части методов API 4 на соответствующие сервисы API 5 — чтобы вы могли начать готовиться к будущим изменениям уже сейчас.

Изменения будут происходить постепенно, в несколько этапов:

I. Через три месяца — ориентировочно в конце июня — мы планируем ограничить поддержку некоторых методов версий 4 и Live 4 и перевести их в разряд «deprecated». Список этих методов мы приводим ниже.

II. Полностью закрыть доступ к этим методам мы планируем через месяц после завершения первого этапа.

По мере появления новых сервисов API 5 мы также будем ограничивать поддержку соответствующих им методов из API 4 и Live 4.

О каждом этапе мы обязательно сообщим вам дополнительно.

Список методов, запланированных к закрытию:

Управление кампаниями:

CreateOrUpdateCampaign (Live) и CreateOrUpdateCampaign, GetCampaignsList (Live) и GetCampaignsList, GetCampaignsListFilter (Live) и GetCampaignsListFilter, GetCampaignsParams (Live) и GetCampaignsParams, GetCampaignParams (Live) и GetCampaignParams, DeleteCampaign, ResumeCampaign, StopCampaign, ArchiveCampaign, UnArchiveCampaign

CreateOrUpdateCampaign (Live) и CreateOrUpdateCampaign, GetCampaignsList (Live) и GetCampaignsList, GetCampaignsListFilter (Live) и GetCampaignsListFilter, GetCampaignsParams (Live) и GetCampaignsParams, GetCampaignParams (Live) и GetCampaignParams, DeleteCampaign, ResumeCampaign, StopCampaign, ArchiveCampaign, UnArchiveCampaign Управление объявлениями:

CreateOrUpdateBanners (Live) и CreateOrUpdateBanners, GetBanners (Live) и GetBanners, DeleteBanners (Live) и DeleteBanners, ModerateBanners (Live) и ModerateBanners, ResumeBanners (Live) и ResumeBanners, StopBanners (Live) и StopBanners, ArchiveBanners (Live) и ArchiveBanners, UnArchiveBanners (Live) и UnArchiveBanners

CreateOrUpdateBanners (Live) и CreateOrUpdateBanners, GetBanners (Live) и GetBanners, DeleteBanners (Live) и DeleteBanners, ModerateBanners (Live) и ModerateBanners, ResumeBanners (Live) и ResumeBanners, StopBanners (Live) и StopBanners, ArchiveBanners (Live) и ArchiveBanners, UnArchiveBanners (Live) и UnArchiveBanners Управление ключевыми словами:

Keyword (Live), GetBannerPhrases (Live) и GetBannerPhrases, GetBannerPhrasesFilter (Live) и GetBannerPhrasesFilter

Keyword (Live), GetBannerPhrases (Live) и GetBannerPhrases, GetBannerPhrasesFilter (Live) и GetBannerPhrasesFilter Управление ставками:

SetAutoPrice (Live) и SetAutoPrice, UpdatePrices (Live) и UpdatePrices

SetAutoPrice (Live) и SetAutoPrice, UpdatePrices (Live) и UpdatePrices Дополнительные методы:

GetChanges

В документации в разделе «Руководство по переходу» вы найдете всю информацию о соответствии методов и их параметров в версиях API Live 4 и API 5 — для корректной миграции ваших приложений на новый API.