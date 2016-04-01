API Яндекс.Директа

апрель 2016
Начните готовиться к постепенному переходу на API 5
1 апреля 2016, 05:53

Как вы знаете, в июне прошлого года мы запустили API 5 — версию с абсолютно новой архитектурой, которая позволяет легко добавлять почти любую функциональность с поддержкой обратной совместимости. Как и планировали, все это время пятую версию можно было использовать как удобное дополнение предыдущих. При этом именно в API 5 поддерживаются все новые возможности Директа, так что вы наверняка знакомы с особенностями работы сервисов пятой версии.

Сегодня мы хотим рассказать вам о планах постепенного перехода части методов API 4 на соответствующие сервисы API 5 — чтобы вы могли начать готовиться к будущим изменениям уже сейчас.

Изменения будут происходить постепенно, в несколько этапов:

I. Через три месяца — ориентировочно в конце июня — мы планируем ограничить поддержку некоторых методов версий 4 и Live 4 и перевести их в разряд «deprecated». Список этих методов мы приводим ниже.

II. Полностью закрыть доступ к этим методам мы планируем через месяц после завершения первого этапа.

По мере появления новых сервисов API 5 мы также будем ограничивать поддержку соответствующих им методов из API 4 и Live 4.

О каждом этапе мы обязательно сообщим вам дополнительно.

Список методов, запланированных к закрытию:

  • Управление кампаниями:
    CreateOrUpdateCampaign (Live) и CreateOrUpdateCampaign, GetCampaignsList (Live) и GetCampaignsList, GetCampaignsListFilter (Live) и GetCampaignsListFilter, GetCampaignsParams (Live) и GetCampaignsParams, GetCampaignParams (Live) и GetCampaignParams, DeleteCampaign, ResumeCampaign, StopCampaign, ArchiveCampaign, UnArchiveCampaign
  • Управление объявлениями:
    CreateOrUpdateBanners (Live) и CreateOrUpdateBanners, GetBanners (Live) и GetBanners, DeleteBanners (Live) и DeleteBanners, ModerateBanners (Live) и ModerateBanners, ResumeBanners (Live) и ResumeBanners, StopBanners (Live) и StopBanners, ArchiveBanners (Live) и ArchiveBanners, UnArchiveBanners (Live) и UnArchiveBanners
  • Управление ключевыми словами:
    Keyword (Live), GetBannerPhrases (Live) и GetBannerPhrases, GetBannerPhrasesFilter (Live) и GetBannerPhrasesFilter
  • Управление ставками:
    SetAutoPrice (Live) и SetAutoPrice, UpdatePrices (Live) и UpdatePrices
  • Дополнительные методы:
    GetChanges

В документации в разделе «Руководство по переходу» вы найдете всю информацию о соответствии методов и их параметров в версиях API Live 4 и API 5 — для корректной миграции ваших приложений на новый API.

api4,api4live,api5,новости
Новости API
18 апреля 2016, 19:44

В сервис Ads для текстово-графических объявлений добавлен параметр для отображаемой ссылки DisplayUrlPath, также добавлен параметр DisplayUrlPathModeration (результат модерации отображаемой ссылки) в ответ метода Ads.get.

новости,api5
Изменение типов данных в API версий 4 и Live 4
20 апреля 2016, 19:37

Со следующей недели в API Яндекс.Директа в версиях 4 и Live 4 произойдут важные изменения, которые могут потребовать доработки ваших приложений. Это коснётся приложений, написанных на языках программирования со строгой типизацией данных (например, Java, С/С++, C#).

Что изменится:

SOAP и JSON-запросы будут работать с новыми типами данных, в которых тип параметра у идентификаторов групп и объявлений изменится на long. Изменения затронут методы в версиях 4 и Live 4, использующие эти данные. Список методов и модифицированных структур доступен в документации.

Уже сейчас вы можете скачать обновленный WSDL-файл, заново сформировать структуру данных и начинать выполнять корректные SOAP-запросы.

Новые WSDL-описания находятся по адресам:
Для версии 4 — https://api.direct.yandex.ru/v4/wsdl/2/
Для версии Live 4 — https://api.direct.yandex.ru/live/v4/wsdl/2/

Запросы и ответы с новыми типами данных выполняются по адресам:
Для версии 4 — https://api.direct.yandex.ru/v4/soap/2/
Для версии Live 4 — https://api.direct.yandex.ru/live/v4/soap/2/

Старые адреса продолжат свою работу, но со следующей недели станут возвращать указанные поля с типом long вместо int. WSDL-описания по старым адресам также будут заменены на новые.

В пятой версии API Директа реализована поддержка всех необходимых типов данных.

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Новости API
25 апреля 2016, 20:37

Внесены изменения в структуры данных в версиях API 4 и Live 4: изменились типы параметров BannerID, BannerIDS, Banner, Banners, AdID, AdIDS, AdGroupID
Детальнее смотрите в документации.

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