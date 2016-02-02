API Яндекс.Директа

февраль 2016
Новые лимиты на ключевые фразы и минус-слова
2 февраля 2016, 15:05

В ближайшее время в Директе будет расширен лимит на ключевые фразы и минус-слова. Сейчас лимит на группу объявлений составляет 4096 символов. Это же ограничение — 4096 символов — начнёт применяться уже не ко всей группе, а к каждой фразе. При этом в группу можно будет добавить до 200 фраз.

Пожалуйста, проверьте, что в ваших кампаниях соблюдаются новые лимиты. В API 4 и 4 Live новые ограничения поддержат методы CreateOrUpdateBanners, CreateOrUpdateBanners (Live), а в версии 5 — методы add, update сервиса Keywords.

новости,api4,api4live,api5
Изменены ограничения для ключевых фраз
9 февраля 2016, 17:51

Теперь группа объявлений может содержать до 200 ключевых фраз, длина каждой фразы — не более 4096 символов, включая минус-слова.

В API 4 и 4 Live новые ограничения поддерживаются в методах CreateOrUpdateBanners, CreateOrUpdateBanners (Live), а в версии 5 — в методах add, update сервиса Keywords.

новости,api4,api4live,api5
Новости API
17 февраля 2016, 16:13

В методы сервиса Campaigns (для кампаний с типом «Текстово-графические объявления») добавлен параметр кампании OptimizeGoalId для оптимизации конверсии по цели при показах по дополнительным релевантным фразам.

новости,api5
Новости API
25 февраля 2016, 16:50

В методы сервиса Campaigns для всех типов кампаний добавлена настройка кампании ENABLE_AREA_OF_INTEREST_TARGETING для настройки расширенного географического таргетинга.

новости,api5
Изменены требования к размеру изображений в объявлениях
29 февраля 2016, 20:00

Появилась возможность загрузки изображений новых размеров в методе AdImage (Live):

  • Для форматов от 1:1 до 3:4/4:3 — минимум 450 пикселей по меньшей стороне. От 450 до 5000 пикселей по большей стороне.
  • Для формата 16:9 — от 1080×607 до 5000×2812 пикселей.

Загрузка изображений прежнего размера — 150 пикселей по минимальной стороне — будет поддерживаться в API в течение месяца.

api4live,новости