В ближайшее время в Директе будет расширен лимит на ключевые фразы и минус-слова. Сейчас лимит на группу объявлений составляет 4096 символов. Это же ограничение — 4096 символов — начнёт применяться уже не ко всей группе, а к каждой фразе. При этом в группу можно будет добавить до 200 фраз.

Пожалуйста, проверьте, что в ваших кампаниях соблюдаются новые лимиты. В API 4 и 4 Live новые ограничения поддержат методы CreateOrUpdateBanners, CreateOrUpdateBanners (Live), а в версии 5 — методы add, update сервиса Keywords.