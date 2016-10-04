Через неделю в структуре дерева регионов в Директе произойдут несколько важных изменений.

Обновление дерева регионов повлечет за собой изменение геобазы, передаваемой методом get сервиса Dictionaries или методом GetRegions. Если ваше приложение не поддерживает автоматическое обновление геодерева, вам необходимо будет внести изменения вручную — сразу после того, как новые данные появятся в открытом доступе. О возможности обновления мы сообщим вам дополнительно.

Схему изменений дерева регионов с ID регионов смотрите в документации.

Планируемые изменения:

1. Удаление дополнительного уровня вложенности в дереве регионов Украины: Центр, Запад, Восток, Юг, Север.

Таким образом, настройка вида: «Украина -> Восток -> Харьков и область» в результате изменений станет такой: «Украина -> Харьков и область».

Обратите внимание, что при запуске изменений статистика, которая сейчас привязывается к этому дополнительному уровню вложенности, «переедет» на уровень выше. Продолжая наш пример, данные региона «Восток» станут учитываться в данных региона «Украина». Статистика других вложенных уровней (подрегионов) останется без изменений.

2. Отражение официального переименования некоторых городов Украины.

3. Удаление дополнительного уровня вложенности «страны Балтии»:

Например, настройка вида: «Европа -> Страны Балтии -> Латвия, Литва, Эстония» изменится на «Европа -> Латвия, Литва, Эстония».

4. Добавление в геодерево Румынии и Португалии.

Обратите внимание: в связи с изменениями у некоторых городов изменится идентификатор родительского региона в API. Например, для города Харьков ParentID станет Украина (вместо текущего «Восток»).