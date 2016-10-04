В статистике, предоставляемой методами GetBannersStat (Live) и CreateNewReport (Live), изменился период, за который доступны данные по средней позиции объявления и типу устройства. Теперь данные доступны начиная с 01.11.2014.
Через неделю в структуре дерева регионов в Директе произойдут несколько важных изменений.
Обновление дерева регионов повлечет за собой изменение геобазы, передаваемой методом get сервиса Dictionaries или методом GetRegions. Если ваше приложение не поддерживает автоматическое обновление геодерева, вам необходимо будет внести изменения вручную — сразу после того, как новые данные появятся в открытом доступе. О возможности обновления мы сообщим вам дополнительно.
Схему изменений дерева регионов с ID регионов смотрите в документации.
Планируемые изменения:
1. Удаление дополнительного уровня вложенности в дереве регионов Украины: Центр, Запад, Восток, Юг, Север.
Таким образом, настройка вида: «Украина -> Восток -> Харьков и область» в результате изменений станет такой: «Украина -> Харьков и область».
Обратите внимание, что при запуске изменений статистика, которая сейчас привязывается к этому дополнительному уровню вложенности, «переедет» на уровень выше. Продолжая наш пример, данные региона «Восток» станут учитываться в данных региона «Украина». Статистика других вложенных уровней (подрегионов) останется без изменений.
2. Отражение официального переименования некоторых городов Украины.
3. Удаление дополнительного уровня вложенности «страны Балтии»:
Например, настройка вида: «Европа -> Страны Балтии -> Латвия, Литва, Эстония» изменится на «Европа -> Латвия, Литва, Эстония».
4. Добавление в геодерево Румынии и Португалии.
Обратите внимание: в связи с изменениями у некоторых городов изменится идентификатор родительского региона в API. Например, для города Харьков ParentID станет Украина (вместо текущего «Восток»).
- Внесены изменения в справочник регионов. Рекомендуем получить обновленный справочник с помощью метода get сервиса Dictionaries или метода GetRegions (Live).
- В методах сервиса Ads расширен набор возможных значений параметра Action для рекламы мобильных приложений. Теперь для надписи на кнопке доступны следующие значения: DOWNLOAD — «Загрузить», GET — «Скачать», INSTALL — «Установить», MORE — «Подробнее», OPEN — «Открыть», UPDATE — «Обновить», PLAY — «Играть», BUY_AUTODETECT — «Купить».
- На следующей неделе будет добавлено ограничение для ключевых фраз: длина каждого слова и минус-слова в ключевой фразе — не более 35 символов.
- С 10 октября 2016 г. рекламные агентства могут регистрировать только клиентов, работающих в реальной валюте. Возможность регистрации новых клиентов, работающих в у. е., отключена. В связи с этим изменена логика работы метода CreateNewSubclient (Live).
Мы начинаем постепенно переводить аккаунты рекламодателей в ту валюту, в которой они оплачивают размещение. Для рекламодателей, работающих в у. е. и не осуществлявших оплату более года, доступ к аккаунту может быть приостановлен. В этом случае при попытке вызова методов API выдается ошибка 54, а в веб-интерфейсе недоступны никакие операции, кроме перевода в валюту.
Чтобы возобновить работу, переведите аккаунт в валюту оплаты. Для этого нажмите кнопку «Перевести сейчас» в веб-интерфейсе Директа. Подробнее о процедуре перевода читайте в помощи Директа: российские рубли, другая валюта.