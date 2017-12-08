На следующей неделе в API появится поддержка графических объявлений на основе креативов, созданных в конструкторе креативов.

В сервисе Ads для таких объявлений будут добавлены новые подтипы типа IMAGE_AD: TEXT_AD_BUILDER_AD (для группы текстово-графических объявлений) и MOBILE_APP_AD_BUILDER_AD (для рекламы мобильных приложений).

Как работать с объявлениями нового подтипа:

Для создания или редактирования такого объявления его параметры необходимо передавать в соответствующей структуре TextAdBuilderAd или MobileAppAdBuilderAd методов add, update.

Чтобы получить параметры объявления, необходимо перечислить имена параметров во входном параметре TextAdBuilderAdFieldNames или MobileAppAdBuilderAdFieldNames метода get.

Создание креативов доступно только в веб-интерфейсе Директа. Получить список ID своих креативов можно в конструкторе креативов.

Подробности работы с такими объявлениями в API вы можете найти в документации.